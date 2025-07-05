Спільний бюджет у стосунках — що доводить до розлучення навіть шалено закоханих

Чоловік і дружина. Фото: Pexels

Сімейний бюджет — це камінь спотикання для багатьох закоханих. Одна з найчастіших причин для сварок між чоловіком і дружиною (або хлопцем і дівчиною) пов’язана з грошима. Навіть люди, які шаленіли від кохання ще вчора, сьогодні можуть охолонути один до одного через фінансові конфлікти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що доводить до розлучення навіть без тями закоханих.

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Як гроші руйнують стосунки

Різні фінансові цінності здатні сформувати тріщину навіть у міцних стосунках. Суперечки між закоханими можуть виникати через неспівпадіння інтересів і пріоритетів. Наприклад:

протилежний підхід до заощадження (витрачати гроші тут і зараз, а не відкладати на майбутнє);

нерівноцінний внесок одного з пари у спільний бюджет (якщо один заробляє більше, але очікує на формат 50/50);

нераціональні покупки;

приховані фінанси;

постійний контроль і накладання обмежень на витрати з боку чоловіка/дружини;

фінансова залежність від партнера.

В обговоренні на Reddit теми "Як у стосунках має виглядати сімейний бюджет" багато українців розповіли про свій досвід. Люди зійшлися на думці, що немає правильної відповіді на питання, оскільки треба жити в комфорті з власними принципами. Але дві ситуації точно не вписуються у поняття "здорових стосунків".

Коли людина перебуває у повній фінансовій залежності від партнера, не має вільного доступу до сімейного бюджету. Коли в парі рахують кожну копійку і зводять фінанси до "все порівну", доводячи до того, щоб повертати один одному кошти за придбану пляшку мінеральної води.

Обговорення теми сімейного бюджету на Reddit. Фото: скриншот

Обговорення теми сімейного бюджету на Reddit. Фото: скриншот

Обговорення теми сімейного бюджету на Reddit. Фото: скриншот

Обговорення теми сімейного бюджету на Reddit. Фото: скриншот

Обговорення теми сімейного бюджету на Reddit. Фото: скриншот

Обговорення теми сімейного бюджету на Reddit. Фото: скриншот 1 / 6











Як захистити стосунки від руйнування

Якщо в парі немає порозуміння стосовно формування спільного бюджету, а фінансові звички абсолютно протилежні, швидше за все, домовитися про підхід, який влаштує кожного, не вийде. Але треба обов’язково чесно розмовляти про гроші, не боятися образити партнера або видатися меркантильним.

Щоб захиститися від потенційного розриву стосунків через фінанси, варто почати з незначних кроків. Наприклад, створити так званий "прозорий" бюджет, куди відкладатимете гроші на спільні інтереси і потреби. Плюс важливо пам’ятати про автономію — залишати для себе якусь суму, навіть якщо дохід невеликий.

Шукаючи компроміс і намагаючись знайти ідеальний підхід, треба поважати бачення один одного, не нав’язуючи партнеру власну думку. З часом це призведе до аналогічного результату — суперечки відновляться, а сильне кохання не врятує від розчарування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, пара вважатиметься багатою в Польщі, якщо зароблятиме щомісяця не менше 18 700 злотих (217 000 грн). Самотній людині потрібен дохід від 12 500 злотих/міс. (145 000 грн), аби вийти за межі середнього класу в Польщі.

Також ми писали, скільки потрібно заробляти в Україні, щоб комфортно жити. Деякі кияни назвали суму 2 000 доларів/міс. — цього має вистачити на покриття всіх базових потреб, включно з орендою квартири, харчуванням, розвагами і навіть заощадженнями.