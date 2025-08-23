Гроші в стосунках — яку модель сімейного бюджету обрати саме вам

Чоловік складає бюджет. Фото: Pexels

Одна з головних причин сварок та непорозумінь у сім'ї є фінансова неграмотність та невміння вести правильний бюджет родини. Новини.LIVE розбиралися, чи є "ідеальна" модель сімейного бюджету, що зможе зберегти мир та взаєморозуміння у родині.

Фінансовий аналітик Олександр Іванчук розповів Новини.LIVE, що насправді найоптимальнішої моделі сімейного бюджету не існує. Адже у кожної родини є свої нюанси, починаючи від різниці у рівні доходів, закінчуючи цілями для заощадження коштів.

Він наголосив, що для будь-якої пари, незалежно від того, офіційно оформлені їх стосунки чи ні, вкрай важливо на самому початку спільного життя обговорити пріоритети, і встановити чіткі правила фінансової сторони спільного побуту.

"Це дозволить визначити, наскільки схожі у вас фінансові цілі, і чи підходять вони партнеру. Крім того, таким чином, крім встановлення чітких бюджетних обов'язків, кожен матиме реальне уявлення про те, куди у грошовому плані рухається ваша сім'я. Відповідно, це збереже і нерви, і особистий бюджет кожного, якщо пріоритети виявляться різними", — зазначив Іванчук.

За словами фінансового експерта, загалом є чотири найбільш оптимальних моделі сімейного бюджету, які підходять більшості пар.

Спільний бюджет

"Це проста, однак не найбільш розповсюджена модель сімейного бюджету. Повністю спільний бюджет — це коли всі свої доходи члени родини відправляють у спільну "скриньку". Після цього вирішують, на що витрачатимуться гроші або для яких цілей будуть накопичуватися. Для того, щоб у витратах була повна прозорість, можна вести щоденник видатків онлайн, або просто записувати в блокноті, куди витрачаються кошти. Відповідно, так буде легше зрозуміти, від чого слід відмовитися, якщо є ціль накопичити кошти. До речі, така модель найбільш розповсюджена у маленьких містечках і селах", — зазначив Іванчук.

За допомогою такої моделі легше буде планувати якісь великі цілі, як от купівлю автомобіля або ремонт житла.

Недоліком цієї моделі Іванчук назвав необхідність повної довіри членів сім'ї одне до одного, а також різні пріоритети у сімейних витратах.

Частково спільний бюджет

За словами експерта, саме частково спільний бюджет є найбільш розповсюдженою моделлю в Україні.

"Суть його проста: сім'я має спільний фонд для загальних витрат, до прикладу, це комунальні послуги або оплата за навчання дітей. Також окремо є фонд для спільних накопичень, як то подорожі чи купівля автомобіля. Подружжя щомісяця вносить певну суму в обидва "кошики", а решта їх коштів залишається в особистому розпорядженні кожного. Такий стиль ведення сімейного бюджету в основному притаманний для великих міст", — зазначив Іванчук.

Основними перевагами, на думку експерта, є збереження балансу між особистою фінансовою свободою і спільними витратами. Відповідно, відпадає необхідність звітування одного перед одним за власні витрати і знижується ризик конфліктів у сім'ї.

До недоліків цієї моделі Іванчук відніс необхідність чіткого дотримання домовленостей щодо суми, яку кожен повинен вносити до спільного фонду.

Окремі бюджети

Фінансовий аналітик зазначив, що у цьому випадку спільні витрати оплачуються по черзі або діляться навпіл. І кожен з дорослих членів родини є фінансово самостійним.

Однак головним недоліком, на його думку, такої моделі сімейного бюджету є неможливість спільного заощадження коштів і складність у реалізації великих покупок.

"Пластична" модель сімейного бюджету

"Зазвичай у сімейних пар, які живуть разом десятиліттями найчастіше застосовується свідомо або несвідомо саме така модель сімейного бюджету. Тобто, до появи дітей це може бути частково спільний бюджет, а вже після — спільний. А потім, коли діти виростають, то батьки переходять до моделі окремого бюджету, і таким чином, уникають сварок через нові хобі або витрати", — розповів Іванчук.

Він додав, що незалежно від вибору моделі сімейного бюджету пара повинна регулярно проговорювати тему грошей у родині.

"Обставини, особливо у нинішній час в Україні, змінюються з шаленою швидкістю. Тому родині жодним чином не слід уникати можливості регулярно говорити про сімейні кошти. Щиро і відверто", — резюмував фінансовий експерт.

За його словами, це допоможе чітко розуміти всім реальний стан справ у сім'ї, а також знати, що у непередбачуваних ситуаціях є на кого покластися.

