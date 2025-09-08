Комфортний рівень доходу для України — скільки потрібно заробляти дорослій людині у 2025

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кожна людина по-своєму розуміє слово "комфорт". Для одних це лише задоволення базових потреб, для інших — можливість відкладати гроші, планувати відпочинок, оплачувати навчання чи навіть інвестувати.

Про те, скільки повинна заробляти одна доросла людина для комфортного життя в Україні у 2025 році, в інтерв'ю сайту Новини.LIVE розповів фінансовий консультант Іван Осипенко.

Реклама

Читайте також:

Скільки грошей потрібно отримувати дорослій людині на місяць для комфортного життя в Україні

За його словами витрати у більшості громадян схожі. Це оплата житла — комунальні послуги чи оренда, харчування, транспорт, освіта, медицина, побутові товари та дозвілля.

Водночас розмір витрат залежить від місця проживання. У мегаполісі життя приблизно на 30% дорожче, ніж у невеликому місті.

Якщо говорити про дорослу людину, яка живе сама, то найбільше грошей іде на:

продукти;

транспорт;

особисті потреби;

оренду чи виплату іпотеки.

"Комфортний рівень доходу для однієї дорослої людини має бути, приблизно, від 40–50 тисяч гривень", — переконаний експерт.

Осипенко додав, що цієї суми вистачає, щоб орендувати житло середнього класу, купувати продукти без суворої економії, відкладати кошти на майбутнє та хоча б раз на рік дозволяти собі відпочинок.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що через війну в Україні багато громадян були змушені переглянути своє ставлення до витрат. Коли левова частка доходів спрямовується на харчування та оплату житла, зростає потреба у високому рівні фінансової грамотності.

Також ми розповідали, що сьогодні умови змушують українців ретельніше контролювати особисті кошти. Уміння правильно планувати бюджет і свідомо витрачати гроші стає життєво необхідним, адже це допомагає уникати фінансових помилок.