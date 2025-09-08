Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Комфортне життя — яку зарплату має отримувати українець у 2025

Комфортне життя — яку зарплату має отримувати українець у 2025

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 14:47
Комфортний рівень доходу для України — скільки потрібно заробляти дорослій людині у 2025
Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кожна людина по-своєму розуміє слово "комфорт". Для одних це лише задоволення базових потреб, для інших — можливість відкладати гроші, планувати відпочинок, оплачувати навчання чи навіть інвестувати.

Про те, скільки повинна заробляти одна доросла людина для комфортного життя в Україні у 2025 році, в інтерв'ю сайту Новини.LIVE розповів фінансовий консультант Іван Осипенко.

Реклама
Читайте також:

Скільки грошей потрібно отримувати дорослій людині на місяць для комфортного життя в Україні

За його словами витрати у більшості громадян схожі. Це оплата житла — комунальні послуги чи оренда, харчування, транспорт, освіта, медицина, побутові товари та дозвілля.

Водночас розмір витрат залежить від місця проживання. У мегаполісі життя приблизно на 30% дорожче, ніж у невеликому місті.

Якщо говорити про дорослу людину, яка живе сама, то найбільше грошей іде на: 

  • продукти;
  • транспорт;
  • особисті потреби;
  • оренду чи виплату іпотеки.

"Комфортний рівень доходу для однієї дорослої людини має бути, приблизно, від 40–50 тисяч гривень", — переконаний експерт.

Осипенко додав, що цієї суми вистачає, щоб орендувати житло середнього класу, купувати продукти без суворої економії, відкладати кошти на майбутнє та хоча б раз на рік дозволяти собі відпочинок.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що через війну в Україні багато громадян були змушені переглянути своє ставлення до витрат. Коли левова частка доходів спрямовується на харчування та оплату житла, зростає потреба у високому рівні фінансової грамотності.

Також ми розповідали, що сьогодні умови змушують українців ретельніше контролювати особисті кошти. Уміння правильно планувати бюджет і свідомо витрачати гроші стає життєво необхідним, адже це допомагає уникати фінансових помилок.

зарплати гроші доходи фінанси фінансова грамотність
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації