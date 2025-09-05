Скільки грошей на місяць потрібно для комфортного життя в Україні — суми у 2025

Родина купує продукти. Фото: Pexels

Поняття "комфорт" для кожного різне. Для одних людей — це лише закриття базових потреб, для інших — можливість відкладати на відпустку, освіту чи інвестиції. Новини.LIVE розбиралися, скільки ж в середньому потрібно заробляти в Україні, щоб почуватися комфортно.

Для зручності ми виділили такі категорії громадян: один дорослий, двоє дорослих, двоє дорослих і одна дитина, двоє дорослих і двоє дітей.

Загалом, як розповів Новини.LIVE фінансовий консультант Іван Осипенко, основні статті витрат для більшості домогосподарств з різним рівнем доходу приблизно однакові: житло (оренда чи комунальні послуги), харчування, транспорт, освіта та медицина, побутові потреби, відпочинок. Однак вартість цього залежить від місця проживання людини. Бо комфортне життя у великому місті приблизно на третину дорожче, ніж у невеликому містечку.

Скільки потрібно для комфортного життя одному дорослому

Для самостійної людини, за словами Осипенка, основними витратами є оренда квартири або іпотека, харчування, транспорт і особисті потреби.

"Комфортний рівень доходу для однієї дорослої людини має бути приблизно від 40–50 тисяч гривень. Така сума щомісячного доходу дозволить орендувати житло в середньому сегменті, купувати продукти без жорсткої економії, відкладати кошти та планувати відпочинок хоча б раз на рік", — зазначив експерт.

Скільки потрібно для комфортного життя двом дорослим

Фінансовий консультант зазначив, що для комфортного життя двох дорослих людей найкращим варіантом було б ведення сімейного бюджету, де витрати на житло та комунальні платежі діляться між обома. Бо це в результаті зробить сумарні витрати більш вигідними.

"Комфортний рівень доходу для сім'ї, що складається з двох дорослих людей, складає приблизно 70–80 тисяч гривень. Такий рівень дозволить вести більш збалансований спосіб життя, відкладати на великі покупки, такі як побутова техніка або ремонт, мати фінансову подушку та не обмежуватися лише необхідним", — додав Осипенко.

Скільки потрібно для комфортного життя двом дорослим і одній дитині

Поява дитини, за словами фінансового консультанта, змушує батьків суттєво переглядати статті витрат сімейного бюджету. Адже значна частина коштів йде на харчування, одяг, медичні потреби, дитячий садок або школу, а також дозвілля.

"Тож для того, щоб молода сім'я з дитиною відчувала себе комфортно, рівень доходу має бути 90–110 тисяч гривень. У такому випадку родина може дозволити собі якісну освіту для дитини, додаткові гуртки, сімейні подорожі та накопичення на майбутнє", — зазначив експерт.

Скільки потрібно для комфортного життя двом дорослим і двом дітям

Найбільше навантаження на бюджет, за словами фінансового консультанта, відчувають родини з двома дітьми. Бо витрати подвоюються не лише на харчування та одяг, але й на навчання, дозвілля та медицину.

"Тож, щоб сім'я почувала себе комфортно, рівень доходу має бути від 120–150 тисяч гривень. За такого рівня родина може дозволити дітям якісну освіту, планувати відпочинок двічі на рік, накопичувати на великі цілі, такі як квартира, авто, навчання за кордоном та інше", — пояснив Іван Осипенко.

Водночас, як ми з'ясували раніше, "ідеальної" моделі сімейного бюджету не існує. Однак на початку спільного життя обов'язково треба встановити чіткі правила фінансової сторони спільного побуту. Також ми розповідали, скільки грошей потрібно дарувати на різні свята та які подарунки можуть бути недоречними.