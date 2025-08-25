Скільки грошей не соромно дарувати на весілля, день народження та ювілей у 2025 — точні суми

Люди святкують день народження. Фото: Unsplash

Подарунки у сучасному світі стали невід'ємною частиною нашої культури. Новини.LIVE розбиралися, скільки грошей потрібно дарувати на різні свята, які подарунки можуть бути недоречними, та що можна подарувати замість грошей.

Для зручності ми розділили свята на кілька категорій: весілля, день народження, та ювілей.

Весілля

Найбільш практичним варіантом, за словами фахівця з етикету Олени Каганок, є саме конверт з грошима.

"Звичайно, у цьому випадку потрібно рахуватися з молодятами. Тобто, якщо у запрошенні на весілля, до прикладу, вказано, що молодята хочуть, щоб гості перерахували кошти на потреби благодійного фонду, допомогли закрити збір військовим або купили корм для притулку тварин — з цим однозначно потрібно рахуватися і виконати прохання. Якщо ж особливих побажань немає — то конверт з грошима буде найбільш практичним подарунком. Можна дарувати і гривні, і валюту", — зазначила Олена Каганок у коментарі Новини.LIVE.

Фахівець з етикету додала, що середня прийнятна сума — це 5-10 тисяч гривень для друзів, і 10-15 тисяч гривень для близьких родичів.

"Звичайно, сума може варіюватися. Однак не варто забувати про головне правило: дарувати стільки, скільки можна собі дозволити, щоб в результаті не постраждав власний бюджет", — додала експертка.

День народження

Нині, за словами фахівця з етикету, в Україні існує практика wish list, тобто "списку бажань", коли за певний час до Дня народження іменинник розсилає своїм друзям список того, що хоче отримати у день свого свята. І кожен з тих, хто буде відзначати цю дату, вибирає, що подарувати.

"Це дуже спрощує вибір подарунку. Звичайно, у цьому випадку іменинник повинен вказувати реалістичні речі, які не будуть коштувати шалених грошей. Однак також є доволі розповсюдженою практикою, коли всі друзі скидаються на один, але доволі дорогий подарунок. До прикладу, це може бути дорогоцінна прикраса, брендові парфуми або аксесуар", — пояснила вона.

Однак якщо іменинник не має якихось особливих побажань, то цілком прийнятним є подарувати конверт з грошима.

"Для дорослих це може бути сума 1-2 тисячі гривень. Для дітей — до 1 тисячі гривень", — зазначила Олена Каганок.

Ювілей

Зазвичай, за словами експерта з етикету, ця подія святкується масштабніше, ніж звичайний День народження. Відповідно, й сума у конверті може бути більшою: від 2 тисяч гривень і вище.

"Однак це все залежить від того, у яких стосунках ви перебуваєте з ювіляром: чи це ваш родич, чи це колега. Якщо ж це керівник, то тут цілком прийнятним буде скинутися усім колегам рівною сумою в один конверт і вручити людині під час святкування", — розповіла вона.

Чи потрібно підписувати конверт

Написати кілька щирих слів і підписати конверт, за словами експертки, не є порушенням етикету. Навпаки, якщо на святі багато гостей, то конверт точно не загубиться, а ті, кому цей конверт призначається, будуть точно знати, від кого він.

Чи коректно вказувати суму подарунку

В Україні за правилами ввічливості не прийнято вказувати, скільки гості мають подарувати імениннику або молодятам. Це вважатиметься проявом неповаги до гостей. Максимум, що можна вказати у запрошенні — це те, куди можна перерахувати гроші, або заздалегідь розіслати гостям список бажаних подарунків.

"Цей список має бути в онлайн-форматі, щоб кожен із тих, хто бачить його, міг поставити галочку навпроти того подарунку, який може собі дозволити. Це допоможе уникнути незручних ситуацій, коли іменинник чи молодята опиняються з трьома прасками чи чотирма чайниками", — додала експертка.

Що дарувати некоректно

"Однозначно, це гроші дрібними купюрами. Іноді так буває, що гості для збільшення "об'єму" конверту вкладають туди купюри по 1-2-10 гривень. Але це дуже принизливо, як для тих, хто дарує, і для тих, хто отримує подарунок", — розповіла Олена Каганок.

Крім цього, на її думку, також дуже некоректно дарувати певні речі – все, що може мати негативний підтекст.

Книги для схуднення, антивікова косметика, абонемент у спортзал тощо:

"Якщо людина особисто не просила їй це дарувати, то може сприйняти такого роду подарунки, як натяк на те, що вона має проблеми з вагою, або має старший вигляд. Це дуже негарно підкреслювати, навіть з найкращих мотивів", — додала експертка з етикету.

Ножі, дзеркала, годинники. Бо якщо іменинник вірить у прикмети, то може сприйняти ці речі, як недобрий знак.

Сувеніри без практичної цінності, або "пилозбірники".

"Якщо ви не впевнені, що людині дійсно потрібна ця статуетка, картина або арт-об'єкт - краще утриматися від дарування", — додала вона.

Що можна подарувати крім конверту з грошима

Експертка з етикету розповіла, що чоловіку можна подарувати такі речі:

Аксесуари: ремінь, гаманець, портмоне, запонки.

Дорогу канцелярію.

Якісний алкоголь.

Набір для дегустації кави або чаю.

Книгу улюбленого автора

Подарунковий сертифікат на розваги або релакс.

Жінці ж можна подарувати:

Сертифікат у магазин краси.

Сертифікат у магазин прикрас.

Квитки на концерт, театр або виставку.

Сертифікат на розваги або релакс.

Що можна подарувати дитині:

Іграшки, які підходять за віком.

Цікаві книжки.

Настільні ігри.

Сертифікати в магазини дитячих товарів або розважальні центри.

"Найголовніше тут пам'ятати про доречність подарунку. Якщо чоловік, до прикладу, не вживає алкоголь або не користується запонками — це буде недоречний подарунок. Або якщо жінка не любить активний відпочинок — то сертифікату на екстремальні розваги навряд чи зрадіє. Що стосується дитини — то тут точно або потрібно радитися з батьками, або якщо вік дозволяє — самому поцікавитися, що хочеться підлітку отримати на День народження", — додала експертка з етикету.

Раніше ми розповідали, скільки потрібно заробляти, щоб вистачило на життя в Україні. Також дізнайтеся, чи є "ідеальна" модель сімейного бюджету та як обрати найкращий варіант для себе.