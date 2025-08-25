Сколько денег не стыдно дарить на свадьбу, день рождения и юбилей в 2025 — точные суммы

Люди празднуют день рождения. Фото: Unsplash

Подарки в современном мире стали неотъемлемой частью нашей культуры. Новини.LIVE разбирались, сколько денег нужно дарить на разные праздники, какие подарки могут быть неуместными, и что можно подарить вместо денег.

Для удобства мы разделили праздники на несколько категорий: свадьба, день рождения, и юбилей.

Свадьба

Наиболее практичным вариантом, по словам специалиста по этикету Елены Каганок, является именно конверт с деньгами.

"Конечно, в этом случае нужно считаться с молодоженами. То есть, если в приглашении на свадьбу, к примеру, указано, что молодожены хотят, чтобы гости перечислили средства на нужды благотворительного фонда, помогли закрыть сбор военным или купили корм для приюта животных — с этим однозначно нужно считаться и выполнить просьбу. Если же особых пожеланий нет — то конверт с деньгами будет наиболее практичным подарком. Можно дарить и гривны, и валюту", — отметила Елена Каганок в комментарии Новини.LIVE.

Специалист по этикету добавила, что средняя приемлемая сумма — это 5-10 тысяч гривен для друзей, и 10-15 тысяч гривен для близких родственников.

"Конечно, сумма может варьироваться. Однако не стоит забывать о главном правиле: дарить столько, сколько можно себе позволить, чтобы в результате не пострадал собственный бюджет", — добавила эксперт.

День рождения

Сейчас, по словам специалиста по этикету, в Украине существует практика wish list, то есть "списка желаний", когда за определенное время до Дня рождения именинник рассылает своим друзьям список того, что хочет получить в день своего праздника. И каждый из тех, кто будет отмечать эту дату, выбирает, что подарить.

"Это очень упрощает выбор подарка. Конечно, в этом случае именинник должен указывать реалистичные вещи, которые не будут стоить бешеных денег. Однако также довольно распространенной практикой, когда все друзья сбрасываются на один, но довольно дорогой подарок. К примеру, это может быть драгоценное украшение, брендовые духи или аксессуар", — пояснила она.

Однако если именинник не имеет каких-то особых пожеланий, то вполне приемлемым является подарить конверт с деньгами.

"Для взрослых это может быть сумма 1-2 тысячи гривен. Для детей — до 1 тысячи гривен", — отметила Елена Каганок.

Юбилей

Обычно, по словам эксперта по этикету, это событие празднуется масштабнее, чем обычный День рождения. Соответственно, и сумма в конверте может быть больше: от 2 тысяч гривен и выше.

"Однако это все зависит от того, в каких отношениях вы находитесь с юбиляром: или это ваш родственник, или это коллега. Если же это руководитель, то вполне приемлемым будет скинуться всем коллегам равной суммой в один конверт и вручить человеку во время празднования", — рассказала она.

Нужно ли подписывать конверт

Написать несколько искренних слов и подписать конверт, по словам эксперта, не является нарушением этикета. Наоборот, если на празднике много гостей, то конверт точно не потеряется, а те, кому этот конверт предназначается, будут точно знать, от кого он.

Корректно ли указывать сумму подарка

В Украине по правилам вежливости не принято указывать, сколько гости должны подарить имениннику или молодоженам. Это будет считаться проявлением неуважения к гостям. Максимум, что можно указать в приглашении — это то, куда можно перечислить деньги, или заранее разослать гостям список желаемых подарков.

"Этот список должен быть в онлайн-формате, чтобы каждый из тех, кто видит его, мог поставить галочку напротив того подарка, который может себе позволить. Это поможет избежать неловких ситуаций, когда именинник или молодожены оказываются с тремя утюгами или четырьмя чайниками", — добавила эксперт.

Что дарить некорректно

"Однозначно, это деньги мелкими купюрами. Иногда так бывает, что гости для увеличения "объема" конверта вкладывают туда купюры по 1-2-10 гривен. Но это очень унизительно, как для тех, кто дарит, и для тех, кто получает подарок", — рассказала Елена Каганок.

Кроме этого, по ее мнению, также очень некорректно дарить определенные вещи — все, что может иметь негативный подтекст.

Книги для похудения, антивозрастная косметика, абонемент в спортзал и тому подобное:

"Если человек лично не просил ему это дарить, то может воспринять такого рода подарки, как намек на то, что он имеет проблемы с весом, или имеет старший вид. Это очень некрасиво подчеркивать, даже из лучших побуждений", — добавила эксперт по этикету.

Ножи, зеркала, часы. Потому что если именинник верит в приметы, то может воспринять эти вещи, как недобрый знак.

Сувениры без практической ценности, или "пылесборники".

"Если вы не уверены, что человеку действительно нужна эта статуэтка, картина или арт-объект — лучше воздержаться от дарения", — добавила она.

Что можно подарить кроме конверта с деньгами

Эксперт по этикету рассказала, что мужчине можно подарить такие вещи:

Аксессуары: ремень, кошелек, портмоне, запонки.

Дорогую канцелярию.

Качественный алкоголь.

Набор для дегустации кофе или чая.

Книгу любимого автора

Подарочный сертификат на развлечения или релакс.

Женщине же можно подарить:

Сертификат в магазин красоты.

Сертификат в магазин украшений.

Билеты на концерт, театр или выставку.

Сертификат на развлечения или релакс.

Что можно подарить ребенку:

Игрушки, которые подходят по возрасту.

Интересные книжки, которые подходят по возрасту.

Настольные игры.

Сертификаты в магазины детских товаров или развлекательные центры.

"Самое главное здесь помнить об уместности подарка. Если мужчина, к примеру, не употребляет алкоголь или не пользуется запонками — это будет неуместный подарок. Или если женщина не любит активный отдых — то сертификату на экстремальные развлечения вряд ли обрадуется. Что касается ребенка — то здесь точно или нужно советоваться с родителями, или если возраст позволяет — самому поинтересоваться, что хочется подростку получить на День рождения", — добавила эксперт по этикету.

