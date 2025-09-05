Сколько денег в месяц нужно для комфортной жизни в Украине - суммы в 2025 году

Семья покупает продукты. Фото: Pexels

Понятие "комфорт" для каждого разное. Для одних людей — это лишь закрытие базовых потребностей, для других — возможность откладывать на отпуск, образование или инвестиции. Новини.LIVE разбирались, сколько же в среднем нужно зарабатывать в Украине, чтобы чувствовать себя комфортно.

Для удобства мы выделили такие категории граждан: один взрослый, двое взрослых, двое взрослых и один ребенок, двое взрослых и двое детей.

Как рассказал Новини.LIVE финансовый консультант Иван Осипенко, основные статьи расходов для большинства домохозяйств с разным уровнем дохода примерно одинаковы: жилье (аренда или коммунальные услуги), питание, транспорт, образование и медицина, бытовые нужды, отдых. Однако стоимость этого зависит от того, где человек проживает. Потому что комфортная жизнь в большом городе примерно на треть дороже, чем в небольшом городке.

Сколько нужно для комфортной жизни одному взрослому

Для самостоятельного человека, по словам Осипенко, основными расходами являются аренда квартиры или ипотека, питание, транспорт и личные потребности.

"Комфортный уровень дохода для одного взрослого человека должен быть примерно от 40-50 тысяч гривен. Такая сумма ежемесячного дохода позволит арендовать жилье в среднем сегменте, покупать продукты без жесткой экономии, откладывать средства и планировать отдых хотя бы раз в год", — отметил эксперт.

Сколько нужно для комфортной жизни двум взрослым

Финансовый консультант отметил, что для комфортной жизни двух взрослых людей лучшим вариантом было бы ведение семейного бюджета, где расходы на жилье и коммунальные платежи делятся между обоими. Потому что это в результате сделает суммарные расходы более выгодными.

"Комфортный уровень дохода для семьи, состоящей из двух взрослых людей, составляет примерно 70-80 тысяч гривен. Такой уровень позволит вести более сбалансированный образ жизни, откладывать на крупные покупки, такие как бытовая техника или ремонт, иметь финансовую подушку и не ограничиваться только необходимым", — добавил Осипенко.

Сколько нужно для комфортной жизни двум взрослым и одному ребенку

Появление ребенка, по словам финансового консультанта, заставляет родителей существенно пересматривать статьи расходов семейного бюджета. Ведь значительная часть средств идет на питание, одежду, медицинские нужды, детский сад или школу, а также досуг.

"Поэтому для того, чтобы молодая семья с ребенком чувствовала себя комфортно, уровень дохода должен быть 90-110 тысяч гривен. В таком случае семья может позволить себе качественное образование для ребенка, дополнительные кружки, семейные путешествия и накопления на будущее", — отметил эксперт.

Сколько нужно для комфортной жизни двум взрослым и двум детям

Наибольшую нагрузку на бюджет, по словам финансового консультанта, испытывают семьи с двумя детьми. Потому что расходы удваиваются не только на питание и одежду, но и на обучение, досуг и медицину.

"Поэтому, чтобы семья чувствовала себя комфортно, уровень дохода должен быть от 120-150 тысяч гривен. При таком уровне семья может позволить детям качественное образование, планировать отдых дважды в год, накапливать на большие цели, такие как квартира, авто, обучение за рубежом и прочее", — пояснил Иван Осипенко.

В то же время, как мы выяснили ранее, "идеальной" модели семейного бюджета не существует. Однако в начале совместной жизни обязательно надо установить четкие правила финансовой стороны совместного быта.