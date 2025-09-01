Не всі так заробляють — скільки грошей потрібно для комфортного життя в Україні

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Війна в Україні змусила людей уважніше ставитися до своїх фінансів. У таких умовах фінансова грамотність стає критично важливою, адже вона допомагає раціонально розпоряджатися коштами та уникати зайвих витрат.

Про те, чому у 2025 році грошей не вистачає навіть тим українцям, які отримують середню зарплату, сайту Новини.LIVE пояснила експерт з фінансової грамотності Олена Ярова.

Реклама

Читайте також:

Яка середня зарплата в Україні та чому її замало

За офіційними даними, середня зарплата в Україні у 2025 році становить 20–22 тисячі гривень на місяць. Проте в реальності більшість людей отримує близько 15–16 тисяч гривень.

"Якщо ці кошти проіндексувати згідно інфляції, то стає абсолютно очевидним, чому люди скаржаться на те, що навіть при більш-менш пристойній зарплаті їм доводиться жити від виплати до виплати", — пояснила Ярова.

Це означає, що половина працюючих дорослих українців отримує суми, яких ледь вистачає для покриття базових потреб.

Скільки грошей потрібно заробляти для комфортного життя в Україні

Для більшої впевненості у житті людина повинна заробляти від 30 тисяч гривень на місяць. Такий рівень доходу дозволяє не лише покривати базові витрати, а й відкладати гроші на відпустку або необхідні покупки, наприклад побутову техніку чи сучасний смартфон.

"Візьмемо середньостатистичну українську сім'ю, яка складається з трьох людей: двоє дорослих і дитина. Для того, щоб більш-менш почуватися впевнено, щомісячний дохід такої родини повинен бути не менше, ніж 70-90 тисяч гривень на місяць", — переконана експертка.

Вона також додала, що при такому доході можна:

планувати відпочинок;

робити ремонт у квартирі;

купувати побутову техніку;

забезпечувати інші потреби родини.

Загалом, щоб відчувати фінансову впевненість у майбутньому, важливо не лише шукати додаткові джерела доходу, а й освоювати фінансову грамотність та навчитися правильно планувати та розподіляти щомісячний бюджет.

Раніше ми писали, що в Україні значна частина населення переглянула свої фінансові пріоритети. Коли левова частка коштів витрачається на житло та продукти, знання основ фінансової грамотності стає критично необхідним.

Також ми розповідали, що у вересні 2025 року українців очікують кілька важливих нововведень, які торкнуться розмірів зарплат, тарифів на розподіл електроенергії та президентських стипендій. Ці зміни зачеплять фінансове становище багатьох громадян.