Головні нововведення вересня 2025 року — що зміниться для багатьох українців

Вересень 2025 року принесе українцям кілька важливих нововведень. Вони стосуватимуться зарплат, тарифів на розподіл електроенергії та президентських стипендій. Ці зміни вплинуть на фінанси багатьох громадян, оскільки охоплюють різні сфери діяльності.

Нові розміри виплат учителям

З січня 2025 року всі педагогічні працівники почали отримувати доплату за "несприятливі умови праці". Вчителям по Україні нараховували додатково 1 300 грн, а після утримання обов’язкових податків і зборів "на руки" виплачували 1000 грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", з 1 вересня розмір доплати збільшиться до 2 600 грн/міс. (2 000 грн "на руки"). Такі надбавки передбачені всім педагогам, незалежно від навантаження і місця роботи. Навіть сумісникам і працівникам із частковою зайнятістю.

Збільшені президентські стипендії

Український уряд затвердив зміни до постанови Кабміну від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах". Нововведення передбачає збільшення розмірів академічних стипендій президента.

З 1 вересня 2025 року суми перебуватимуть на такому рівні:

для учнів професійно-технічних закладів — 6 320 грн;

для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн;

для студентів вищих навчальних закладів — 10 000 грн;

для аспірантів — 23 700 грн.

Зауважимо, зміни торкнуться лише розмірів президентських академічних стипендій, а не всіх видів грошового забезпечення студентів.

Тарифи на розподіл електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 серпня підвищила тарифи на послуги з розподілу електроенергії для непобутових споживачів у більшості регіонів України з 1 вересня 2025 року.

Метою цього рішення назвали необхідність погасити борги обленерго перед оператором системи передачі — Укренерго. Загальна сума заборгованості перед операторами становить близько 20 млрд гривень. Нові тарифи різняться для компаній, а середнє зростання залежить від класу напруги:

для першого класу — на 13,5%;

для другого класу — на 23%.

Наприклад, аж на 42,7% зросте тариф Чернівціобленерго для споживачів другого класу напруги: замість 1 676,15 грн/МВт-год стане 2 391,36 грн/МВт-год. Водночас у деяких обленерго послуги з розподілу подорожчають на менш ніж 1%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду. Опалення вмикають, коли середньодобова температура три дні поспіль не перевищує вісім градусів. Зазвичай опалювальний сезон стартує 15 жовтня.

Також ми писали, що низькі доходи українців підживлюють корупцію та відтік кадрів за кордон. Данило Гетманцев наголосив: аби Україна мала сильну економіку, потрібен заможний середній клас і системна боротьба з тіньовими бізнесами.