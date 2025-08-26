Вартість електроенергії може зрости з 1 вересня — для кого готують нові тарифи

Лінії електропередач. Фото: Pexels

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) анонсує перегляд тарифів на електроенергію для операторів систем розподілу (ОСР). Ціни можуть зрости уже з 1 вересня 2025 року.

Про те, для кого можуть підвищити тарифи на електроенергію з вересня, розповіли на сайті консалтингової компанії ExPro.

Чому планують підвищення тарифів

Регулятор пояснює рішення необхідністю погасити борги перед НЕК "Укренерго" та залучити додаткові кошти для підготовки до нового опалювального сезону.

За словами директора ГС "Розумні електромережі України" Олександра Баранюка, це дозволить зменшити борги між ОСР, "Укренерго" та виробниками електроенергії.

Крім того, планується формування стратегічних аварійних запасів, що допоможуть захистити енергосистему від можливих обстрілів. Згідно з розрахунками, підвищення буде відчутним:

Для споживачів першого класу напруги — близько 14%. Для споживачів другого класу напруги — приблизно 23%.

Найбільше подорожчає у компаніях:

"Рівнеобленерго";

"Кіровоградобленерго";

"Хмельницькобленерго".

Найменше зміни вплинуть на тарифи в Чернігівській, Львівській та Черкаській областях. Баранюк підкреслює, що регулярний перегляд тарифів є обов’язковим щорічним процесом. Відтермінування цього кроку призведе до ще більш різкого зростання тарифів у майбутньому, що негативно вплине на економіку.

Через значні заборгованості між учасниками ринку вже тривають судові спори. У зв’язку з цим НКРЕКП змушена штрафувати обленерго за несвоєчасні розрахунки.

Чи зміниться тариф для населення

Наразі побутові споживачі сплачують 4,32 грн/кВт-год. З 1 вересня ціни для домогосподарств залишаться без змін, оскільки уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов’язків) до кінця жовтня, що гарантує фіксовану вартість електроенергії.

Втім, після 31 жовтня, коли ПСО завершить дію, можливе підвищення тарифу, адже поточний рівень ціни не покриває витрат енергопостачальників.

Споживачі також можуть зменшити суми в платіжках за світло, встановивши двозонні лічильники. При цьому нічний тариф удвічі нижчий за денний.

