Стоимость электроэнергии может вырасти с 1 сентября — для кого готовят новые тарифы

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) анонсирует пересмотр тарифов на электроэнергию для операторов систем распределения (ОСР). Цены могут вырасти уже с 1 сентября 2025 года.

О том, для кого могут повысить тарифы на электроэнергию с сентября, рассказали на сайте консалтинговой компании ExPro.

Почему планируют повышение тарифов

Регулятор объясняет решение необходимостью погасить долги перед НЭК "Укрэнерго" и привлечь дополнительные средства для подготовки к новому отопительному сезону.

По словам директора ОС "Умные электросети Украины" Александра Баранюка, это позволит уменьшить долги между ОСР, "Укрэнерго" и производителями электроэнергии.

Кроме того, планируется формирование стратегических аварийных запасов, которые помогут защитить энергосистему от возможных обстрелов. Согласно расчетам, повышение будет ощутимым:

Для потребителей первого класса напряжения — около 14%. Для потребителей второго класса напряжения — примерно 23%.

Больше всего подорожает в компаниях:

"Ровнооблэнерго";

"Кировоградоблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго".

Меньше всего изменения повлияют на тарифы в Черниговской, Львовской и Черкасской областях. Баранюк подчеркивает, что регулярный пересмотр тарифов является обязательным ежегодным процессом. Отсрочка этого шага приведет к еще более резкому росту тарифов в будущем, что негативно повлияет на экономику.

Из-за значительных задолженностей между участниками рынка уже продолжаются судебные споры. В связи с этим НКРЭКУ вынуждена штрафовать облэнерго за несвоевременные расчеты.

Изменится ли тариф для населения

Сейчас бытовые потребители платят 4,32 грн/кВт-час. С 1 сентября цены для домохозяйств останутся без изменений, поскольку правительство продлило действие ПСО (возложение специальных обязанностей) до конца октября, что гарантирует фиксированную стоимость электроэнергии.

Впрочем, после 31 октября, когда ПСО завершит действие, возможно повышение тарифа, ведь текущий уровень цены не покрывает расходов энергопоставщиков.

Потребители также могут уменьшить суммы в платежках за свет, установив двухзонные счетчики. При этом ночной тариф вдвое ниже дневного.

