Головна Економіка Комунальні тарифи — якою буде ціна за кіловат електрики в вересні

Комунальні тарифи — якою буде ціна за кіловат електрики в вересні

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 11:25
Тарифи на електроенергію — ціна за кіловат з вересня та кому підготували нові компенсації
Гроші на комунальних платіжках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українці продовжать сплачувати за електроенергію за чинним тарифом. Жодних підвищень не відбудеться і з 1 вересня. При цьому деякі споживачі навпаки зможуть менше платити за світло.

Про те, скільки платитимуть українці за електрику з 1 вересня та для кого діятимуть спеціальні тарифи, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Яким буде тариф на світло для побутових споживачів у вересні

Ціна для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год. Кабмін продовжив дію спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до кінця жовтня 2025 року. Саме завдяки цьому механізму тариф не змінюватиметься.

У кого витрати на електроенергію значно менші

Для частини домогосподарств оплата може бути нижчою, адже зонні лічильники дозволяють економити внаслідок різної ціни у певні години доби. В Міненерго пояснюють, що для таких споживачів вартість становить:

  • Двозонні лічильники:
  1. День (7:00–23:00) — 4,32 грн/кВт-год.
  2. Ніч (23:00–7:00) — 2,16 грн/кВт-год.
  • Тризонні лічильники:
  1. Піковий час (8:00–11:00 та 20:00–22:00) — 6,48 грн/кВт-год;
  2. Напівпікові години (7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) — 4,32 грн/кВт-год;
  3. Ніч (23:00–7:00) — 1,73 грн/кВт-год.

Кому держава надаватиме додаткову підтримку на оплату світла

Додаткову підтримку отримають українці, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій. Виплати стартують у жовтні, повідомило Мінсоцполітики. Згідно з програмою: 

  1. Допомога нараховуватиметься автоматично, без звернень громадян.
  2. Кошти додаватимуться до субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
  3. Розмір — 100 кВт-год на кожного члена сім’ї, але не більше 300 кВт-год на домогосподарство.

Виплати зберігатимуться доти, доки сім’я має право на пільги чи субсидії, проживає в зоні бойових дій і житло не зруйноване. Якщо населений пункт отримає статус умовно безпечного або окупованого, допомогу припинять.

Раніше ми писали, що в умовах енергетичної нестабільності питання вартості електроенергії залишається однією з головних тем як для України, так і для ЄС. Ціна на світло впливає на рівень життя людей, економіку та раціональність використання ресурсів.

Також ми розповідали, що в Україні тема тарифів не втрачає актуальності. Періодично з’являються прогнози про можливе зростання комунальних платежів у 2026 році. Тож громадяни закономірно цікавляться, чи чекати підвищення вартості електроенергії для побутових споживачів.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
