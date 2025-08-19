Тарифы на электроэнергию — цена за киловатт с сентября и кому подготовили новые компенсации

Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцы продолжат платить за электроэнергию по действующему тарифу. Никаких повышений не произойдет и с 1 сентября. При этом некоторые потребители наоборот смогут меньше платить за свет.

О том, сколько будут платить украинцы за электричество с 1 сентября и для кого будут действовать специальные тарифы

Читайте также:

Каким будет тариф на свет для бытовых потребителей в сентябре

Цена для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за кВт-час. Кабмин продлил действие специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до конца октября 2025 года. Именно благодаря этому механизму тариф не будет меняться.

У кого расходы на электроэнергию значительно меньше

Для части домохозяйств оплата может быть ниже, ведь зонные счетчики позволяют экономить вследствие разной цены в определенные часы суток. В Минэнерго объясняют, что для таких потребителей стоимость составляет:

Двухзонные счетчики:

День (7:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-час. Ночь (23:00-7:00) — 2,16 грн/кВт-ч.

Трехзонные счетчики:

Пиковое время (8:00-11:00 и 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-ч; Полупиковые часы (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч; Ночь (23:00-7:00) — 1,73 грн/кВт-ч.

Кому государство будет предоставлять дополнительную поддержку на оплату света

Дополнительную поддержку получат украинцы, проживающие в зонах активных или потенциальных боевых действий. Выплаты стартуют в октябре, сообщило Минсоцполитики. Согласно программе:

Помощь будет начисляться автоматически, без обращений граждан. Средства будут добавляться к субсидиям и льготам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер — 100 кВт-ч на каждого члена семьи, но не более 300 кВт-ч на домохозяйство.

Выплаты будут сохраняться до тех пор, пока семья имеет право на льготы или субсидии, проживает в зоне боевых действий и жилье не разрушено. Если населенный пункт получит статус условно безопасного или оккупированного, помощь прекратят.

Ранее мы писали, что в условиях энергетической нестабильности вопрос стоимости электроэнергии остается одной из главных тем как для Украины, так и для ЕС. Цена на свет влияет на уровень жизни людей, экономику и рациональность использования ресурсов.

Также мы рассказывали, что в Украине тема тарифов не теряет актуальности. Периодически появляются прогнозы о возможном росте коммунальных платежей в 2026 году. Поэтому граждане закономерно интересуются, ждать ли повышения стоимости электроэнергии для бытовых потребителей.