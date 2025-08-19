Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Коммунальные тарифы — цена за киловатт электричества в сентябре

Коммунальные тарифы — цена за киловатт электричества в сентябре

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 11:25
Тарифы на электроэнергию — цена за киловатт с сентября и кому подготовили новые компенсации
Деньги на коммунальных платежках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцы продолжат платить за электроэнергию по действующему тарифу. Никаких повышений не произойдет и с 1 сентября. При этом некоторые потребители наоборот смогут меньше платить за свет.

О том, сколько будут платить украинцы за электричество с 1 сентября и для кого будут действовать специальные тарифы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Каким будет тариф на свет для бытовых потребителей в сентябре

Цена для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за кВт-час. Кабмин продлил действие специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до конца октября 2025 года. Именно благодаря этому механизму тариф не будет меняться.

Реклама

У кого расходы на электроэнергию значительно меньше

Для части домохозяйств оплата может быть ниже, ведь зонные счетчики позволяют экономить вследствие разной цены в определенные часы суток. В Минэнерго объясняют, что для таких потребителей стоимость составляет:

  • Двухзонные счетчики:
  1. День (7:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-час.
  2. Ночь (23:00-7:00) — 2,16 грн/кВт-ч.
  • Трехзонные счетчики:
  1. Пиковое время (8:00-11:00 и 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-ч;
  2. Полупиковые часы (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч;
  3. Ночь (23:00-7:00) — 1,73 грн/кВт-ч.

Кому государство будет предоставлять дополнительную поддержку на оплату света

Дополнительную поддержку получат украинцы, проживающие в зонах активных или потенциальных боевых действий. Выплаты стартуют в октябре, сообщило Минсоцполитики. Согласно программе:

Реклама
  1. Помощь будет начисляться автоматически, без обращений граждан.
  2. Средства будут добавляться к субсидиям и льготам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
  3. Размер — 100 кВт-ч на каждого члена семьи, но не более 300 кВт-ч на домохозяйство.

Выплаты будут сохраняться до тех пор, пока семья имеет право на льготы или субсидии, проживает в зоне боевых действий и жилье не разрушено. Если населенный пункт получит статус условно безопасного или оккупированного, помощь прекратят.

Ранее мы писали, что в условиях энергетической нестабильности вопрос стоимости электроэнергии остается одной из главных тем как для Украины, так и для ЕС. Цена на свет влияет на уровень жизни людей, экономику и рациональность использования ресурсов.

Также мы рассказывали, что в Украине тема тарифов не теряет актуальности. Периодически появляются прогнозы о возможном росте коммунальных платежей в 2026 году. Поэтому граждане закономерно интересуются, ждать ли повышения стоимости электроэнергии для бытовых потребителей.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия цены свет платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации