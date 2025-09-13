Готівковий резерв — яку суму тримати вдома для щоденних потреб і надзвичайних обставин

Гривні на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У сучасному світі більшість розрахунків відбувається карткою чи через онлайн-сервіси, однак питання збереження готівки вдома залишається актуальним. Комусь вона потрібна для дрібних повсякденних витрат, іншому — як "подушка безпеки" на випадок перебоїв з банківською системою чи надзвичайних ситуацій.

Новини.LIVE розбирались, які суми потрібно мати вдома для того, щоб почувати себе комфортно.

Реклама

Читайте також:

Безумовно, мати "під рукою" готівку дуже зручно. Адже у випадку будь-якої надзвичайної ситуації, як от відключення електроенергії або збій у роботі банківських застосунків, "живі" гроші будуть дуже доречні. З іншого боку, в умовах, коли окупанти майже щоночі обстрілюють цивільні міста, зберігати великі суми готівки вдома небезпечно.

"Саме тому потрібно шукати баланс між тим, скільки потрібно зберігати грошей вдома, щоб це було і комфортно, і безпечно. Адже тут йдеться саме про таку собі "тривожну грошову валізку", а не фінансову подушку безпеки", — розповіла Новини.LIVE фінансова консультантка Олена Коник.

За її словами, здебільшого українці тримають удома кошти на 3–7 днів і витрачають їх на побутові речі: продукти, транспорт, дрібні розрахунки.

"Загалом краще тримати запас готівки, що дорівнює 1–1,5 місячних витрат сім’ї. Усе, що вище — переводити на банківські рахунки, депозити чи розподіляти у різні фінансові інструменти", — додала експертка.

Скільки готівки тримати вдома, якщо дохід до 20 тис. грн на місяць

Мінімальна сума, на думку фінансової консультантки, має бути 2–3 тисячі гривень (на базові витрати на кілька днів).

Максимальна сума — до 10 тисяч гривень.

"Цього буде цілком достатньо, щоб, до прикладу, покрити місячні витрати, якщо раптом відбулося блокування банківської картки. Зберігати більше сенсу немає — гроші знецінюються, а ризик втрат перевищує вигоду", — додала вона.

Скільки готівки тримати вдома, якщо дохід до 40 тис. грн на місяць

Мінімум, за словами експертки, це 4–5 тисяч гривень для невідкладних покупок.

Максимум — 15–20 тисяч гривень.

Скільки готівки тримати вдома, якщо дохід до 100 тис. грн на місяць

Мінімальна сума, за словами Коник, — 7–10 тисяч гривень. Така сума дає змогу швидко розв'язати побутові питання, навіть якщо банк чи термінали тимчасово недоступні.

Максимум — 30–40 тисяч гривень.

Де і як зберігати гроші вдома

"Ефективними місцями для сховку готівки є сейф, або у наших реаліях — вогнетривкі сховища, які можуть врятувати й готівку, і документи або коштовності у випадку пожежі. Якщо ж немає сейфа, то можна розподілити кошти у кілька сховків, які були б надійними й не привертали до себе увагу. І, звичайно, не розповідати нікому, де ви тримаєте готівку", — зазначила фінансова експертка.

Раніше ми розповідали, скільки необхідно мати заощаджень у 2025 році, щоб відчувати впевненість у завтрашньому дні.

Також дізнавайтеся, скільки повинна заробляти одна доросла людина для комфортного життя в Україні у 2025 році.