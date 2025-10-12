Доллар и евро в Украине — что будет с курсом и когда лучшее время для покупки в октябре

Доллары и евро в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине курс гривны находится под влиянием многих переменных: международной финансовой помощи, политической и военной ситуации в Украине, изменений в денежно-кредитной политике центральных банков в мире. А также от динамики импорта и экспорта и спекулятивного спроса.

Новини.LIVE выясняли, изменится ли курс доллара и евро в Украине до конца октября и когда лучше покупать валюту.

Реклама

Читайте также:

Что будет с курсом доллара до конца октября

Официальный курс доллара к гривне в октябре колеблется около 41,4 грн/доллар (на межбанке) с вариациями в банках и обменниках. По состоянию на начало октября, предпосылок для существенного роста доллара до конца месяца, нет, рассказал финансист Богдан Яремчик Новини.LIVE.

"До конца октября мы будем наблюдать умеренное укрепление гривны на уровне 41,0-41,5 грн/доллар. Нацбанк имеет достаточно резервов для того, чтобы сглаживать колебания на валютном рынке. Несмотря на стабильно высокий спрос на валюту со стороны населения и импортные платежи, критической нагрузки на наши резервы нет", — отметил эксперт.

К какому курсу евро готовиться украинцам

В октябре курс евро в обменниках составляет примерно 48-49 гривен. Эксперт напомнил, что стоимость евро в Украине зависит не только от курса евро к доллару на мировых рынках, но и от того, как движется доллар по отношению к гривне.

"Если евро укрепится против доллара, это задаст дополнительное давление. Также будут влиять изменения в ЕС: экономическая ситуация, ставка ЕЦБ, энергетические цены и так далее. Однако если говорить о конце октября, то скорее всего в паре евро/гривна будут незначительные колебания на уровне 48,0-49,5 грн/евро", — добавил финансист.

Когда лучшее время для покупки валюты

Богдан Яремчик отметил, что в начале недели (понедельник-вторник) часто наблюдается относительная стабильность, так как рынки еще "включаются". Середина недели (среда-четверг), по его словам, может принести больше волатильности: центробанки, объявления макроэкономических данных, часто приходятся на эти дни.

В конце недели (пятница) иногда наблюдается повышенное спекулятивное движение — участники закрывают позиции.

"Поэтому я рекомендовал бы покупать валюту в среду или четверг, когда рынок уже "раскручен", но еще есть пространство для маневра", — подчеркнул финансист.

Если же говорить о том, покупать валюту в начале месяца или в конце, то, по его словам, в первых числах часто растет спрос. Люди получают доходы, выплаты, и это может создавать давление на валюту.

"В середине месяца (особенно 10-20 числа) часто менее активный период, когда большая часть платежей уже осуществлена. Это может быть более комфортным "окном" для покупки. А в конце месяца часто бывают всплески спроса и волатильности из-за перерасчетов, платежей, выполнения бюджетов, закрытия месяцев", — пояснил Богдан Яремчик.

Поэтому в целом середина месяца (примерно 10-20 число) — часто оптимальное время для покупки валюты, чтобы избежать резких пиков, считает эксперт.

Ранее мы писали, сколько может стоить в 2026 году новая купюра евро. Также разбирались, какие купюры доллара считаются старого образца в Украине и почему финансовые учреждения часто отказываются принимать наличные.