Євро 2002 року випуску — чи будуть дійсними в Україні найближчим часом

Купюри євро.

Чимало українців слідкують за курсом євро, оскільки тримають заощадження в цій валюті. Дехто може знайти в себе купюри старого зразка, зокрема 2002 року випуску. Постає питання, чи дійсні такі банкноти в Україні та яку готівку не варто зберігати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи будуть дійсними старі купюри євро в Україні до кінця 2025 року.

Чи використовують купюри євро 2002 року

Першу серію європейських банкнот випустили у 2002 році. Згодом виникла потреба оновити дизайн, аби зробити гроші більш захищеними від підроблення і довговічними. Так з’явилася друга серія під назвою "Європа" — остання на листопад 2025 року. Водночас купюри і старого, і нового зразка залишаються дійсними.

"Банкноти першої серії є законним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість. Вони продовжуватимуть перебувати в обігу разом із серією "Європа", доки не будуть вичерпані всі залишки", — йдеться на офіційному сайті Європейського центрального банку.

Іншими словами, українцям не варто хвилюватися через наявність у заощадженнях євро 2002 року випуску. Ці гроші мають аналогічну вартість з новими купюрами, їх обмінюють і приймають для розрахунків без обмежень. До кінця 2025 року жоден номінал не втратить своєї цінності.

Що не так із купюрами 500 євро

Українцям не рекомендують зберігати саме номінал 500 євро, оскільки його давно вилучили з обігу. В ЄС нерідко трапляються проблеми з використанням готівки: в закладах можуть відмовити клієнтам прийняти оплату банкнотами по 500 євро. Валюту не позбавили платіжного статусу, але вона поступово втрачає позиції на ринку.

Аби уникнути потенційних проблем, краще замінити номінал на купюри по 100 євро, які приймають завжди і всюди. Пам’ятайте, що фінансова установа — банк або обмінний пункт — може вимагати підтвердження повноліття, тому клієнтам варто брати з собою паспорт громадянина для посвідчення особи.

