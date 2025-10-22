Евро 2002 года выпуска — будут ли действительными в Украине в ближайшее время

Купюры евро. Фото: Unsplash

Многие украинцы следят за курсом евро, поскольку держат сбережения в этой валюте. Некоторые могут найти у себя купюры старого образца, в частности 2002 года выпуска. Возникает вопрос, действительны ли такие банкноты в Украине и какую наличность не стоит хранить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, будут ли действительными старые купюры евро в Украине до конца 2025 года.

Используют ли купюры евро 2002 года

Первую серию европейских банкнот выпустили в 2002 году. Впоследствии возникла необходимость обновить дизайн, чтобы сделать деньги более защищенными от подделки и долговечными. Так появилась вторая серия под названием "Европа" — последняя на ноябрь 2025 года. В то же время купюры и старого, и нового образца остаются действительными.

"Банкноты первой серии являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость. Они будут продолжать находиться в обращении вместе с серией "Европа", пока не исчерпаются все остатки", — говорится на официальном сайте Европейского центрального банка.

Иными словами, украинцам не стоит волноваться из-за наличия в сбережениях евро 2002 года выпуска. Эти деньги имеют аналогичную стоимость с новыми купюрами, их обменивают и принимают для расчетов без ограничений. До конца 2025 года ни один номинал не потеряет своей ценности.

Что не так с купюрами 500 евро

Украинцам не рекомендуют хранить именно номинал 500 евро, поскольку его давно изъяли из обращения. В ЕС нередко случаются проблемы с использованием наличных: в заведениях могут отказать клиентам принять оплату банкнотами по 500 евро. Валюту не лишили платежного статуса, но она постепенно теряет позиции на рынке.

Чтобы избежать потенциальных проблем, лучше заменить номинал на купюры по 100 евро, которые принимают всегда и везде. Помните, что финансовое учреждение — банк или обменный пункт — может потребовать подтверждения совершеннолетия, поэтому клиентам стоит брать с собой паспорт гражданина для удостоверения личности.

Напомним, украинцам рекомендуют покупать валюту в среду и четверг, избегая начала/конца недели, ведь тогда наблюдается повышенное спекулятивное движение, которое негативно влияет на курсовые показатели.

Также мы писали, что евро постепенно становится более важной валютой для Украины, поскольку объемы операций растут. Но полный переход на евро во внешних расчетах возможен только после вступления в ЕС.