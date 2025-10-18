Когда невыгодно покупать доллары и евро - неудачные дни недели

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Наблюдая за колебаниями на валютном рынке, можно заметить некоторую последовательность. В конкретные дни недели/месяца доллары или евро дешевеют, то есть становятся более выгодными для покупки. В другие периоды курсы, наоборот, растут.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансиста Богдана Яремчика, когда невыгодное время для приобретения иностранной валюты.

Когда доллары и евро дорожают

По словам специалиста, минимальная выгода от покупки долларов и евро будет в начале недели, поскольку в понедельник-вторник рынки еще "включаются", и в конце, в частности в пятницу, когда стабильно наблюдается повышенное спекулятивное движение.

Если говорить о месячном периоде, то украинцам не рекомендуют покупать валюту в первых и последних числах. Тогда традиционно растет спрос на иностранные купюры, потому что люди получают зарплату или другие доходы, в результате чего возникает определенное давление на валютный рынок.

"В середине месяца менее активный период, когда большая часть платежей уже осуществлена. А в конце месяца бывают всплески спроса и волатильности из-за перерасчетов, платежей, выполнения бюджетов, закрытия периодов и пр.", — констатировал Богдан Яремчик.

Поэтому желательно оставлять обменные процессы на 10-20 числа для избежания резких пиков и снижения расхода национальной валюты.

Что будет с курсом доллара до конца октября

Также финансист рассказал, к каким курсовым показателям готовиться украинцам в ближайшее время. По словам Яремчика, на рынке будут наблюдать умеренное укрепление гривны на уровне 41-41,5 грн/долл. до конца октября 2025 года. Национальный банк Украины благодаря политике управляемой гибкости сможет удерживать стабильность.

В этом помогут достаточные объемы валютных резервов, которые будут сглаживать ситуативные колебания официальных курсов. Даже если до конца месяца вырастет спрос на доллары со стороны населения или активизируются импортные платежи, критической нагрузки на резервы не будет.

Напомним, украинцы могут вывозить за границу валюту без письменного декларирования, если сумма не превышает 10 000 евро в эквиваленте. За уклонение от таможенного контроля грозят немалые штрафы.

Также мы писали, что в Украине доллары остаются самой популярной валютой, чем активно пользуются фальшивомонетчики. Выявить подделку помогут водяной знак, защитная нить, рельефная печать и т.д.