Когда лучше покупать доллары и евро — самые выгодные дни недели

Курс доллара и евро в Украине постоянно находится в состоянии "турбулентности" — то резко прыгает вверх, то снижается. Поэтому, чтобы выгодно купить валюту, надо быть настоящим финансовым стратегом и понимать, как поймать момент, когда доллар и евро наиболее "лояльны" по отношению к гривне.

О том, когда выгоднее всего покупать валюту, рассказал финансист Богдан Яремчик в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

В какие дни недели лучше покупать доллары и евро

Эксперт отметил, что краткосрочная динамика рынка практически всегда зависит от дня недели:

В понедельник и вторник рынок ведет себя относительно спокойно — финансовые институты только входят в рабочий ритм. В среду и четверг появляются новые макроэкономические отчеты и решения центробанков, поэтому курс обычно становится более подвижным. В пятницу может наблюдаться кратковременный спекулятивный скачок, когда участники рынка закрывают свои позиции перед выходными.

Поэтому очевидно, что лучший период для покупки валюты — середина недели (среда и четверг). По словам Яремчика, именно в эти дни рынок уже "раскручен", но еще есть пространство для маневра.

В какие числа месяца самый выгодный курс валют

Финансист пояснил, что в пределах месяца курс доллара и евро зависит непосредственно от спроса.

Например, в начале месяца спрос традиционно растет, так как граждане получают зарплаты и социальные выплаты. Это создает дополнительное давление на валюту, и она дорожает.

В конце месяца тоже часто появляются кратковременные всплески спроса, связанные с перерасчетами, расчетами и закрытием бюджетных периодов.

А вот середина месяца (10-20 числа), как правило, спокойнее, ведь большинство платежей уже осуществлено. Поэтому, финансист считает, что именно этот период является самым сбалансированным и лучшим для покупки валюты, когда нет чрезмерных колебаний и пиковых скачков спроса.

