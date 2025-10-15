Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Лучшие дни недели — когда выгоднее всего покупать валюту

Лучшие дни недели — когда выгоднее всего покупать валюту

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 16:10
Когда лучше покупать доллары и евро — самые выгодные дни недели
Указатель "Обмен валют". Фото: Новини.LIVE

Курс доллара и евро в Украине постоянно находится в состоянии "турбулентности" — то резко прыгает вверх, то снижается. Поэтому, чтобы выгодно купить валюту, надо быть настоящим финансовым стратегом и понимать, как поймать момент, когда доллар и евро наиболее "лояльны" по отношению к гривне.

О том, когда выгоднее всего покупать валюту, рассказал финансист Богдан Яремчик в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама
Читайте также:

В какие дни недели лучше покупать доллары и евро

Эксперт отметил, что краткосрочная динамика рынка практически всегда зависит от дня недели:

  1. В понедельник и вторник рынок ведет себя относительно спокойно — финансовые институты только входят в рабочий ритм.
  2. В среду и четверг появляются новые макроэкономические отчеты и решения центробанков, поэтому курс обычно становится более подвижным.
  3. В пятницу может наблюдаться кратковременный спекулятивный скачок, когда участники рынка закрывают свои позиции перед выходными.

Поэтому очевидно, что лучший период для покупки валюты середина недели (среда и четверг). По словам Яремчика, именно в эти дни рынок уже "раскручен", но еще есть пространство для маневра.

В какие числа месяца самый выгодный курс валют

Финансист пояснил, что в пределах месяца курс доллара и евро зависит непосредственно от спроса.

Например, в начале месяца спрос традиционно растет, так как граждане получают зарплаты и социальные выплаты. Это создает дополнительное давление на валюту, и она дорожает.

В конце месяца тоже часто появляются кратковременные всплески спроса, связанные с перерасчетами, расчетами и закрытием бюджетных периодов.

А вот середина месяца (10-20 числа), как правило, спокойнее, ведь большинство платежей уже осуществлено. Поэтому, финансист считает, что именно этот период является самым сбалансированным и лучшим для покупки валюты, когда нет чрезмерных колебаний и пиковых скачков спроса.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара в Украине до конца октября.

Также узнавайте, как изменилась стодолларовая купюра после обновления.

курс валют курс доллара курс евро валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации