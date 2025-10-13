Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Рынок валют — что будет с курсом доллара до конца октября

Рынок валют — что будет с курсом доллара до конца октября

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 17:12
Курс доллара в Украине — сколько будет стоить валюта до конца октября
Табличка с курсом валют. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара в Украине относительно стабильный. Только в конце первой декады октября американская валюта прибавила в цене. Поэтому украинцев интересует, стоит сейчас покупать доллары или лучше подождать более выгодного курса.

Новини.LIVE рассказывают, что будет происходить с курсом доллара в Украине в октябре и когда лучше покупать валюту.

Реклама
Читайте также:

Каким будет курс доллара в ближайшие недели

На валютном рынке октябрь проходит довольно спокойно: официальный курс доллара на межбанке колеблется вблизи 41,4 грн/доллар, с незначительными отклонениями в банках и обменниках, рассказал финансист Богдан Яремчик в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

По его словам, предпосылок для резкого роста курса в ближайшие недели пока нет.

"До конца октября мы будем наблюдать умеренное укрепление гривны на уровне 41,0-41,5 грн/доллар. Нацбанк имеет достаточно резервов для того, чтобы сглаживать колебания на валютном рынке. Несмотря на стабильно высокий спрос на валюту со стороны населения и импортные платежи, критической нагрузки на наши резервы нет", — отметил эксперт.

Когда можно купить доллары по самому выгодному курсу

Богдан Яремчик отметил, что это часто зависит от дня недели. Например, в начале недели (понедельник-вторник) рынок ведет себя относительно спокойно — финансовые институты только входят в рабочий ритм.

В середине недели (среда-четверг), когда появляются новые макроэкономические отчеты и решения центробанков, курс обычно становится более подвижным.

В пятницу может наблюдаться кратковременный спекулятивный скачок, когда участники рынка закрывают свои позиции перед выходными.

"Поэтому я рекомендовал бы покупать валюту в среду или четверг, когда рынок уже "раскручен", но еще есть пространство для маневра", — подчеркнул финансист.

Если рассматривать более длинный период, эксперт советует обратить внимание не только на дни недели, но и на динамику в течение месяца:

  • В начале месяца спрос традиционно растет: граждане получают зарплаты и социальные выплаты, что создает дополнительное давление на валюту.
  • Середина месяца (10-20 числа), как правило, более спокойная — большинство платежей уже осуществлено, и это создает более комфортное "окно" для покупки валюты.
  • В конце месяца часто появляются кратковременные всплески спроса, связанные с пересчетами, расчетами и закрытием бюджетных периодов.

Поэтому финансист считает, что именно середина месяца является самым сбалансированным и лучшим периодом для покупки валюты, без чрезмерных колебаний и пиковых скачков спроса.

Ранее мы рассказывали, какие купюры долларов и евро не следует накапливать.

Также узнавайте, что означает символ на долларовых купюрах и влияет ли на стоимость иностранной валюты.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации