Курс доллара в Украине — сколько будет стоить валюта до конца октября

Курс доллара в Украине относительно стабильный. Только в конце первой декады октября американская валюта прибавила в цене. Поэтому украинцев интересует, стоит сейчас покупать доллары или лучше подождать более выгодного курса.

Новини.LIVE рассказывают, что будет происходить с курсом доллара в Украине в октябре и когда лучше покупать валюту.

Каким будет курс доллара в ближайшие недели

На валютном рынке октябрь проходит довольно спокойно: официальный курс доллара на межбанке колеблется вблизи 41,4 грн/доллар, с незначительными отклонениями в банках и обменниках, рассказал финансист Богдан Яремчик в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

По его словам, предпосылок для резкого роста курса в ближайшие недели пока нет.

"До конца октября мы будем наблюдать умеренное укрепление гривны на уровне 41,0-41,5 грн/доллар. Нацбанк имеет достаточно резервов для того, чтобы сглаживать колебания на валютном рынке. Несмотря на стабильно высокий спрос на валюту со стороны населения и импортные платежи, критической нагрузки на наши резервы нет", — отметил эксперт.

Когда можно купить доллары по самому выгодному курсу

Богдан Яремчик отметил, что это часто зависит от дня недели. Например, в начале недели (понедельник-вторник) рынок ведет себя относительно спокойно — финансовые институты только входят в рабочий ритм.

В середине недели (среда-четверг), когда появляются новые макроэкономические отчеты и решения центробанков, курс обычно становится более подвижным.

В пятницу может наблюдаться кратковременный спекулятивный скачок, когда участники рынка закрывают свои позиции перед выходными.

"Поэтому я рекомендовал бы покупать валюту в среду или четверг, когда рынок уже "раскручен", но еще есть пространство для маневра", — подчеркнул финансист.

Если рассматривать более длинный период, эксперт советует обратить внимание не только на дни недели, но и на динамику в течение месяца:

В начале месяца спрос традиционно растет: граждане получают зарплаты и социальные выплаты, что создает дополнительное давление на валюту.

Середина месяца (10-20 числа), как правило, более спокойная — большинство платежей уже осуществлено, и это создает более комфортное "окно" для покупки валюты.

В конце месяца часто появляются кратковременные всплески спроса, связанные с пересчетами, расчетами и закрытием бюджетных периодов.

Поэтому финансист считает, что именно середина месяца является самым сбалансированным и лучшим периодом для покупки валюты, без чрезмерных колебаний и пиковых скачков спроса.

