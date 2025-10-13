Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ринок валют в Україні — що буде з курсом долара до кінця жовтня

Ринок валют в Україні — що буде з курсом долара до кінця жовтня

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:12
Курс долара в Україні — скільки коштуватиме валюта до кінця жовтня
Табличка з курсом валют. Фото: Новини.LIVE

Курс долара в Україні  зараз відносно стабільний. Лише наприкінці першої декади жовтня американська валюта додала в ціні. Тож українців цікавить, варто зараз купувати долари чи краще почекати більш вигідного курсу.

Новини.LIVE розповідають, що відбуватиметься з курсом долара в Україні у жовтні та коли краще купувати валюту. 

Реклама
Читайте також:

Яким буде курс долара у найближчі тижні

На валютному ринку жовтень проходить доволі спокійно: офіційний курс долара на міжбанку коливається поблизу 41,4 грн/долар, із незначними відхиленнями у банках та обмінниках, розповів фінансист Богдан Яремчик в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн. 

За його словами, передумов для різкого зростання курсу найближчими тижнями наразі немає.

"До кінця жовтня ми спостерігатимемо помірне зміцнення гривні на рівні 41,0-41,5 грн/долар. Нацбанк має достатньо резервів для того, щоб згладжувати коливання на валютному ринку. Попри стабільно високий попит на валюту з боку населення та імпортні платежі, критичного навантаження на наші резерви немає", — зазначив експерт.

Коли можна купити долари за найвигіднішим курсом

Богдан Яремчик зазначив, що це часто залежить від дня тижня. Наприклад, на початку тижня (понеділок-вівторок) ринок поводиться відносно спокійно — фінансові інституції лише входять у робочий ритм.

У середині тижня (середа-четвер), коли з’являються нові макроекономічні звіти та рішення центробанків, курс зазвичай стає більш рухливим.

У п’ятницю може спостерігатися короткочасний спекулятивний стрибок, коли учасники ринку закривають свої позиції перед вихідними.

"Тому я рекомендував би купувати валюту у середу або четвер, коли ринок вже "розкручений", але ще є простір для маневру", — підкреслив експерт.

Якщо розглядати довший період, фінансист радить звернути увагу не лише на дні тижня, а й на динаміку протягом місяця:

  • На початку місяця попит традиційно зростає: громадяни отримують зарплати й соціальні виплати, що створює додатковий тиск на валюту.
  • Середина місяця (10-20 числа), зазвичай, спокійніша — більшість платежів уже здійснено, і це створює більш комфортне "вікно" для купівлі валюти.
  • Наприкінці місяця часто з’являються короткочасні сплески попиту, пов’язані з перерахунками, розрахунками та закриттям бюджетних періодів.

Тож фінансист вважає, що саме середина місяця є найзбалансованішим і найкращим періодом для купівлі валюти, без надмірних коливань і пікових стрибків попиту.

Раніше ми розповідали, які купюри доларів та євро не слід накопичувати. 

Також дізнавайтеся, що означає символ на доларових купюрах і чи впливає на вартість іноземної валюти.

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації