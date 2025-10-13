Курс долара в Україні — скільки коштуватиме валюта до кінця жовтня

Табличка з курсом валют. Фото: Новини.LIVE

Курс долара в Україні зараз відносно стабільний. Лише наприкінці першої декади жовтня американська валюта додала в ціні. Тож українців цікавить, варто зараз купувати долари чи краще почекати більш вигідного курсу.

Новини.LIVE розповідають, що відбуватиметься з курсом долара в Україні у жовтні та коли краще купувати валюту.

Реклама

Читайте також:

Яким буде курс долара у найближчі тижні

На валютному ринку жовтень проходить доволі спокійно: офіційний курс долара на міжбанку коливається поблизу 41,4 грн/долар, із незначними відхиленнями у банках та обмінниках, розповів фінансист Богдан Яремчик в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

За його словами, передумов для різкого зростання курсу найближчими тижнями наразі немає.

"До кінця жовтня ми спостерігатимемо помірне зміцнення гривні на рівні 41,0-41,5 грн/долар. Нацбанк має достатньо резервів для того, щоб згладжувати коливання на валютному ринку. Попри стабільно високий попит на валюту з боку населення та імпортні платежі, критичного навантаження на наші резерви немає", — зазначив експерт.

Коли можна купити долари за найвигіднішим курсом

Богдан Яремчик зазначив, що це часто залежить від дня тижня. Наприклад, на початку тижня (понеділок-вівторок) ринок поводиться відносно спокійно — фінансові інституції лише входять у робочий ритм.

У середині тижня (середа-четвер), коли з’являються нові макроекономічні звіти та рішення центробанків, курс зазвичай стає більш рухливим.

У п’ятницю може спостерігатися короткочасний спекулятивний стрибок, коли учасники ринку закривають свої позиції перед вихідними.

"Тому я рекомендував би купувати валюту у середу або четвер, коли ринок вже "розкручений", але ще є простір для маневру", — підкреслив експерт.

Якщо розглядати довший період, фінансист радить звернути увагу не лише на дні тижня, а й на динаміку протягом місяця:

На початку місяця попит традиційно зростає: громадяни отримують зарплати й соціальні виплати, що створює додатковий тиск на валюту.

Середина місяця (10-20 числа), зазвичай, спокійніша — більшість платежів уже здійснено, і це створює більш комфортне "вікно" для купівлі валюти.

Наприкінці місяця часто з’являються короткочасні сплески попиту, пов’язані з перерахунками, розрахунками та закриттям бюджетних періодів.

Тож фінансист вважає, що саме середина місяця є найзбалансованішим і найкращим періодом для купівлі валюти, без надмірних коливань і пікових стрибків попиту.

Раніше ми розповідали, які купюри доларів та євро не слід накопичувати.

Також дізнавайтеся, що означає символ на доларових купюрах і чи впливає на вартість іноземної валюти.