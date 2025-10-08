Небажані купюри долара і євро — яку валюту українцям не варто зберігати

Купюри долара та євро. Фото: Unsplash

Чимало українців накопичують валютні заощадження в доларах або євро. Але не всі громадяни знають, які купюри не варто зберігати, оскільки пізніше можуть виникнути великі проблеми з обміном або використанням готівки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як купюри долара та євро не слід накопичувати українцям.

Проблемні банкноти долара

Зазвичай українцям продають новенькі купюри, які "хрустять" у руках. Але з часом навіть така готівка зношується, на ній з’являються ознаки незначного пошкодження. Також трапляється, що покупець навмисно просить продати йому банкноти зі слідами експлуатації, щоб зекономити на різниці курсових показників.

У всякому разі, купюри з ознаками легкого зношення залишаються дійсним платіжним засобом і можуть використовуватися в розрахункових операціях. Але бажано не накопичувати таку валюту, бо з часом незначні пошкодження трансформуються в більш серйозні. На готівці можуть виникнути розриви, плями, пліснява тощо.

Іноземні банкноти, що набули в результаті обігу ознак сильного зношення, не приймають на обмін у фінансових установах. Згідно з Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103, такими ознаками є:

розриви на частини;

пошкодження елементів дизайну та захисту;

змінений первісний колір паперу та/або зображень;

локальні забруднення (плями), загальна площа яких перевищує 50%;

загальні забруднення, включно з такими, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

пошкодження внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів;

друкарські недоліки.

Якщо купюра має одну зі вказаних ознак, її залишається тільки здати на інкасо, тобто відправити в іноземний банк-кореспондент для заміни. Таку послугу надають не всі фінустанови, за неї доведеться заплатити (зазвичай відсоток від суми готівки).

Які купюри євро не треба збирати

Що стосується європейської валюти, то порада аналогічна — не накопичувати гроші зі слідами експлуатації. Проте українцям рекомендують також позбутися банкнот номіналом 500 євро, якщо вони присутні у валютному портфелі.

Ці купюри давно вивели з обігу, хоча вони залишилися дійсним платіжним засобом. За інформацією на сайті Європейського центрального банку (ЄЦБ), номінал завжди зберігатиме свою вартість і може бути обмінений в будь-якому національному банку Єврозони.

На практиці ж ситуація трохи відрізняється. Дуже часто купюри 500 євро не приймають для розрахунку. В обмінниках клієнту можуть відмовити в обслуговуванні, якщо він захоче продати великий номінал. Тому краще заздалегідь позбутися всіх банкнот 500 євро і не накопичувати їх у майбутньому для уникнення потенційних проблем.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям радять уважно перевіряти валюту під час купівлі, оскільки можна взяти фальшивку. Справжні купюри мають рельєфну текстуру, захисні елементи і правильний серійний номер.

Також ми писали, що найбільший номінал європейської валюти — 500 євро. На купюрах зобразили архітектуру кінця XX століття, прапор ЄС, підпис президента ЄЦБ, ініціали на різних мовах і карту Європи.