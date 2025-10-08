Нежелательные купюры доллара и евро — какую валюту украинцам не следует хранить

Купюры доллара и евро. Фото: Unsplash

Многие украинцы накапливают валютные сбережения в долларах или евро. Но не все граждане знают, какие купюры не стоит хранить, поскольку позже могут возникнуть большие проблемы с обменом или использованием наличных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как купюры доллара и евро не следует накапливать украинцам.

Проблемные банкноты доллара

Обычно украинцам продают новенькие купюры, которые "хрустят" в руках. Но со временем даже такая наличность изнашивается, на ней появляются признаки незначительного повреждения. Также случается, что покупатель намеренно просит продать ему банкноты со следами эксплуатации, дабы сэкономить на разнице курсовых показателей.

Во всяком случае, купюры с признаками легкого износа остаются действительным платежным средством и могут использоваться в расчетных операциях. Но желательно не накапливать такую валюту, ведь со временем незначительные повреждения трансформируются в более серьезные. На наличности могут возникнуть разрывы, пятна, плесень и т.д.

Иностранные банкноты, приобретшие в результате обращения признаки сильного износа, не принимают на обмен в финансовых учреждениях. Согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций предоставителями платежных услуг в Украине № 103, такими признаками являются:

разрывы на части;

повреждения элементов дизайна и защиты;

измененный первоначальный цвет бумаги и/или изображений;

локальные загрязнения (пятна), общая площадь которых превышает 50%;

общие загрязнения, включая такие, которые вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

повреждения вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов;

типографские недостатки.

Если купюра имеет один из указанных признаков, ее остается только сдать на инкассо, то есть отправить в иностранный банк-корреспондент для замены. Такую услугу предоставляют не все финучреждения, за нее придется заплатить (обычно процент от суммы наличных).

Какие купюры евро не надо собирать

Что касается европейской валюты, то совет аналогичный — не накапливать деньги со следами эксплуатации. Однако украинцам рекомендуют также избавиться от банкнот номиналом 500 евро, если они присутствуют в валютном портфеле.

Эти купюры давно вывели из обращения, хотя они остались действительным платежным средством. По информации на сайте Европейского центрального банка (ЕЦБ), номинал всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменен в любом национальном банке Еврозоны.

На практике же ситуация немного отличается. Очень часто купюры 500 евро не принимают для расчета. В обменниках клиенту могут отказать в обслуживании, если он захочет продать крупный номинал. Поэтому лучше заранее избавиться от всех банкнот 500 евро и не накапливать их в будущем во избежание потенциальных проблем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам советуют внимательно проверять валюту при покупке, поскольку можно взять фальшивку. Настоящие купюры имеют рельефную текстуру, защитные элементы и правильный серийный номер.

Также мы писали, что самый большой номинал европейской валюты — 500 евро. На купюрах изобразили архитектуру конца XX века, флаг ЕС, подпись президента ЕЦБ, инициалы на разных языках и карту Европы.