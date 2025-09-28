Долари із зірочкою — що означає символ на купюрах і чи варто продавати валюту

Долари в руках. Фото: Unsplash

В готівковому обігу трапляються різні купюри долара. Перевіривши свої заощадження, українці можуть знайти нетипові банкноти, зокрема із зірочкою біля серійного номера. Постає питання, чи вдасться нашим громадянам дорожче продати таку готівку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що означає символ на доларових купюрах і чи впливає на вартість іноземної валюти.

Навіщо потрібна зірочка на доларах

Згідно з інформацією, опублікованою Бюро гравіювання та друку США, спеціальне маркування у вигляді символу зірки використовують для позначення банкнот, якими замінили інші пошкоджені гроші. Під час виробництва готівки можливі збої, що призводять до виникнення дефектів на купюрах.

Оскільки такі долари не допускають до обігу, їх вимушені замінювати. Щоб серійний номер повністю не повторювався, до нього додають зірочку. Виходить, це просто маркер, який допомагає здійснювати ідентифікацію. Жодного впливу на номінальну вартість банкноти він не завдає.

Чи варто продавати долари із зірочкою

Хоча в обмінниках і банках за специфічну купюру більше, ніж передбачено актуальним курсом, не заплатять, українці мають змогу продати валюту дорожче. Як не дивно, зірка біля серійного номера робить долари ціннішими в очах колекціонерів. Для них такі гроші стають інвестиційним активом.

Проглянувши оголошення на спеціалізованому порталі OLX, можна знайти багато запитів про продаж нетипових американських банкнот. Наприклад, користувач із Кривого Рогу запропонував співвітчизникам придбати 100 доларів із зіркою за 6 500 грн. Офіційний курс дозволяє обміняти купюру орієнтовно на 4 110 грн.

Оголошення про продаж доларів із зірочкою. Фото: скриншот

Подібних оголошень на OLX багато. Ніхто не заважає спробувати знайти покупця на свою марковану валюту, перш ніж йти в обмінний пункт. Або можна притримати долари на майбутнє: не виключено, що з часом вартість банкнот із зірочкою зросте.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, доларові банкноти мають складний захист, але фальшиві купюри трапляються часто. Визначити підробку допомагають серійні номери, рельєфний друк, синя 3D-стрічка та різноманітні водяні знаки.

Також ми писали, яких купюр євро українцям варто позбутися якнайшвидше. Не варто зберігати у валютних заощадженнях фальсифікат, банкноти номіналом 500 євро та гроші з красивим серійним номером.