Продати євро в Україні — від яких купюр українцям треба відмовитися вже зараз

Купюра номіналом 100 євро. Фото: НБУ/Flickr

Чимало українців накопичують заощадження в купюрах по 100 євро. Але не всі банкноти варто зберігати, інакше в майбутньому можуть виникнути серйозні проблеми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, від яких купюр євро треба відмовитися українцям у 2025 році.

Яких купюр євро варто позбутися

Існує кілька категорій європейських банкнот, які українцям не слід зберігати. Перша — фальсифікат. Якщо готівка має ознаки підроблення, її не вдасться обміняти чи продати, використати в розрахунковій операції тощо, оскільки фінустанова одразу конфіскує наявні купюри і відправить на дослідження в Національний банк.

Друга категорія — номінал 500 євро. Ці гроші залишаються дійсним платіжним засобом у всьому світі, але на практиці їх часто відмовляються приймати, оскільки Європейський центральний банк зупинив друк і вилучив номінал із серії.

"Банкнота номіналом 500 євро не була включена до серії "Європа" та не випускалася з 27 квітня 2019 року. Але вона завжди зберігатиме свою вартість, її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони", — йдеться на офіційному сайті ЄЦБ.

Третя категорія — купюри, які можна продати колекціонерам. Якщо на готівці присутній красивий серійний номер, наприклад, кілька нулів підряд або рідкісне чергування цифр, такий паперовий екземпляр перетворюється на інвестиційний актив. Номінальна вартість не змінюється, але колекціонери готові заплатити за цінну банкноту більше.

Купюра 50 євро з красивим номером на OLX. Фото: скриншот

Які купюри євро в обігу

Перша серія європейських купюр побачила світ у 2002 році, тоді ЄЦБ випустив номінали 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Згодом — у період з 2013 по 2018 роки — була розроблена і надрукована друга серія під назвою "Європа": номінали залишилися аналогічні, окрім вилучених 500 євро.

Новіші банкноти стали краще захищені від підроблення, в дизайні з’явилися покращені елементи захисту, а сам папір додав у довговічності. Тепер гроші рідше замінюють через сильне зношення/пошкодження, що дозволило мінімізувати їх вплив на навколишнє середовище та зменшити витрати на додатковий друк.

