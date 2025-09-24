Продать евро в Украине — от каких купюр украинцам надо отказаться уже сейчас

Купюра номиналом 100 евро. Фото: НБУ/Flickr

Многие украинцы накапливают сбережения в купюрах по 100 евро. Но не все банкноты стоит хранить, иначе в будущем могут возникнуть серьезные проблемы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких купюр евро надо отказаться украинцам в 2025 году.

От каких купюр евро стоит избавиться

Существует несколько категорий европейских банкнот, которые украинцам не следует хранить. Первая — фальсификат. Если наличность имеет признаки подделки, ее не удастся обменять или продать, использовать в расчетной операции и т.д., поскольку финучреждение сразу конфискует имеющиеся купюры и отправит на исследование в Национальный банк.

Вторая категория — номинал 500 евро. Эти деньги остаются действительным платежным средством во всем мире, но на практике их часто отказываются принимать, поскольку Европейский центральный банк остановил печать и изъял номинал из серии.

"Банкнота номиналом 500 евро не была включена в серию "Европа" и не выпускалась с 27 апреля 2019 года. Но она всегда будет сохранять свою стоимость, ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны", — говорится на официальном сайте ЕЦБ.

Третья категория — купюры, которые можно продать коллекционерам. Если на наличных присутствует красивый серийный номер, например, несколько нулей подряд или редкое чередование цифр, такой бумажный экземпляр превращается в инвестиционный актив. Номинальная стоимость не меняется, но коллекционеры готовы заплатить за ценную банкноту больше.

Купюра 50 евро с красивым номером на OLX. Фото: скриншот

Какие купюры евро в обращении

Первая серия европейских купюр увидела свет в 2002 году, тогда ЕЦБ выпустил номиналы 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Впоследствии — в период с 2013 по 2018 годы — была разработана и напечатана вторая серия под названием "Европа": номиналы остались аналогичные, кроме изъятых 500 евро.

Более новые банкноты стали лучше защищены от подделки, в дизайне появились улучшенные элементы защиты, а сама бумага прибавила в долговечности. Теперь деньги реже заменяют из-за сильного износа/повреждения, что позволило минимизировать их влияние на окружающую среду и уменьшить расходы на дополнительную печать.

