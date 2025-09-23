Видео
Главная Экономика Доллар и евро поймали восходящий тренд — что стало с курсами

Доллар и евро поймали восходящий тренд — что стало с курсами

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 10:05
Доллар и евро резко подорожали в Украине — что стало с курсами валют в сентябре
Обменник валют. Фото: Новини.LIVE

В Украине значительно подорожала иностранная валюта. По состоянию на 23 сентября 2025 года купюру 100 долларов или 100 евро покупать менее выгодно, чем всего день назад. Мы узнали, что стало с официальными курсами валют и за сколько продают банкноты на наличном рынке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит доллар и евро в Украине.

Читайте также:

Курс доллара и евро в сентябре

Всего за одни сутки официальные курсы двух основных в Украине иностранных валют резко поднялись. По состоянию на 23 сентября имеем такие расчеты Национального банка:

  • курс доллара — 41,38 грн/долл. (+13 копеек за день);
  • курс евро — 48,73 грн/евро (+31 копейка за день).

Евро в Украине дорожало, поскольку укрепились позиции валюты в паре с долларом — показатель достиг 1,18 долл./евро по состоянию на вторник. Банки продают американскую валюту максимально по 41,60 грн/долл., а покупают — по 41,10 грн/долл. Продажа евро в финансовых учреждениях доходит до 49,10 грн/евро, а курс покупки составляет 48,40 грн/евро.

Доллар и евро поймали восходящий тренд — что стало с курсами - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Какую валюту выбрать для сбережений

Учитывая нестабильность на украинском валютном рынке, наши граждане задумываются над вопросом, как эффективнее накапливать сбережения. Экономист Олег Устенко рассказал в интервью для Новини.LIVE, что не стоит выбирать только одну валюту, лучше диверсифицировать портфель и поделить деньги на доллары, евро и гривны.

"И так всегда оно работает, если речь идет о территории Европы. Своя национальная валюта, плюс евро, плюс доллары", — добавил специалист.

Подобный подход снизит риски от валютных колебаний и позволит не только сберечь финансы, но и увеличить капитал в случае роста курсовых показателей. Также не помешает пользоваться доступными инструментами, в частности депозитами и облигациями внутреннего государственного займа.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине банки и обменники не могут принять сильно изношенную и фальшивую валюту, намеренно поврежденные купюры, изъятые из обращения деньги, образцы банкнот с элементами рекламного характера и погашенные штампами.

Также мы писали, что доллары старого образца попали в "черный список" украинских обменников. Речь идет о валюте со специфическим дизайном, в частности без водяных знаков и цветных защитных элементов, с портретом меньшего размера.

курс валют курс доллара курс евро обменники обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
