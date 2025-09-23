Долар і євро різко подорожчали в Україні — що стало з курсами валют у вересні

Обмінник валют. Фото: Новини.LIVE

В Україні значно подорожчала іноземна валюта. Станом на 23 вересня 2025 року купюру 100 доларів чи 100 євро купувати менш вигідно, ніж усього день назад. Ми дізналися, що стало з офіційними курсами валют і за скільки продають банкноти на готівковому ринку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує долар і євро в Україні.

Курс долара та євро у вересні

Всього за одну добу офіційні курси двох основних в Україні іноземних валют різко піднялися. Станом на 23 вересня маємо такі розрахунки Національного банку:

курс долара — 41,38 грн/дол. (+13 копійок за день);

курс євро — 48,73 грн/євро. (+31 копійка за день).

Євро в Україні подорожачало, оскільки зміцнилися позиції валюти в парі з доларом — показник сягнув 1,18 дол./євро станом на вівторок. Банки продають американську валюту максимально за 41,60 грн/дол., а купують — за 41,10 грн/дол. Продаж євро у фінансових установах доходить до 49,10 грн/євро, а курс купівлі становить 48,40 грн/євро.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Яку валюту обрати для заощаджень

Враховуючи нестабільність на українському валютному ринку, наші громадяни замислюються над питанням, як ефективніше накопичувати заощадження. Економіст Олег Устенко розповів в інтерв’ю для Новини.LIVE, що не варто обирати лише одну валюту, краще диверсифікувати портфель і поділити кошти на долари, євро і гривні.

"І так завжди воно працює, якщо йдеться про терени Європи. Своя національна валюта, плюс євро, плюс долари", — додав фахівець.

Подібний підхід знизить ризики від валютних коливань і дозволить не тільки зберегти фінанси, але й збільшити капітал у випадку зростання курсових показників. Також не завадить користуватися доступними інструментами, зокрема депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні банки та обмінники не можуть прийняти сильно зношену і фальшиву валюту, навмисно пошкоджені купюри, вилучені з обігу гроші, зразки банкнот з елементами рекламного характеру і погашені штампами.

Також ми писали, що долари старого зразка потрапили в "чорний список" українських обмінників. Йдеться про валюту зі специфічним дизайном, зокрема без водяних знаків і кольорових захисних елементів, з портретом меншого розміру.