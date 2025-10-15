Коли краще купувати долари та євро — найвигідніші дні тижня

Вказівник "Обмін валют". Фото: Новини.LIVE

Курс долара та євро в Україні постійно перебуває в стані "турбулентності" — то різко стрибає вгору, то знижується. Тож, щоб вигідно купити валюту, треба бути справжнім фінансовим стратегом й розуміти, як упіймати момент, коли долар та євро найбільш "лояльні" щодо гривні.

Про те, коли найвигідніше купувати валюту, розповів фінансист Богдан Яремчик в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

У які дні тижня краще купувати долари та євро

Експерт зазначив, що короткострокова динаміка ринку практично завжди залежить від дня тижня:

У понеділок та вівторок ринок поводиться відносно спокійно — фінансові інституції лише входять у робочий ритм. У середу та четвер з’являються нові макроекономічні звіти та рішення центробанків, тому курс зазвичай стає більш рухливим. У п’ятницю може спостерігатися короткочасний спекулятивний стрибок, коли учасники ринку закривають свої позиції перед вихідними.

Тож очевидно, що найкращий період для купівлі валюти — середина тижня (середа та четвер). За словами Яремчика, саме у ці дні ринок вже "розкручений", але ще є простір для маневру.

В які числа місяця найвигідніший курс валют

Фінансист пояснив, що в межах місяця курс долара та євро залежить безпосередньо від попиту.

Наприклад, на початку місяця попит традиційно зростає, через те, що громадяни отримують зарплати й соціальні виплати. Це створює додатковий тиск на валюту, й вона дорожчає.

Наприкінці місяця теж часто з’являються короткочасні сплески попиту, пов’язані з перерахунками, розрахунками та закриттям бюджетних періодів.

А от середина місяця (10-20 числа), зазвичай, спокійніша, адже більшість платежів уже здійснено. Тож, фінансист вважає, що саме цей період є найзбалансованішим і найкращим для купівлі валюти, коли немає надмірних коливань і пікових стрибків попиту.

