Доллары со звездочкой — почему украинцам выгодно покупать маркированные купюры

Доллары в руках. Фото: Pixabay

Не все украинцы знают, что некоторые купюры доллара выгоднее покупать и накапливать. Они не отличаются по номинальной стоимости, однако на рынке ценятся дороже. Речь о банкнотах со звездочкой возле серийного номера.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцам стоит собирать доллары со звездочкой.

Реклама

Читайте также:

Что означает звездочка на долларах

На официальном сайте Бюро гравировки и печати США говорится, что специальный символ в виде звезды возле серийного номера размещают для идентификации купюр, которыми пришлось заменить поврежденные при печати банкноты. Ведь сбои могут случаться даже при условии использования современного высокотехнологичного оборудования.

Реклама

Наличность с печатными дефектами не выпускают в обращение. Вместо нее изготавливают аналогичные купюры, но закон не позволяет повторение серийного номера. Поэтому для минимальной разницы добавляют звездочку, которая одновременно помогает идентифицировать банкноты. Этот маркер не влияет на номинальную стоимость.

Сколько стоят доллары со звездочкой

Однако в Украине американская валюта с символом возле серийного номера может стоить дороже. Такие деньги собирают коллекционеры как инвестиционный актив, дабы в будущем продать за большие деньги. На специализированных порталах, в частности OLX, найдется немало объявлений о продаже долларов со звездочкой.

Реклама

Объявления о продаже долларов со звездочкой на OLX. Фото: скриншот

Например, пользователь из Харькова предложил наличные номиналом 1 и 5 долларов за 500 и 1 500 грн соответственно. В случае обычного обмена валюты в банке владелец получит чуть больше 40 грн за купюру 1 доллар и 210 грн — за банкноту 5 долларов. А пользователь OLX из Киева опубликовал объявление о продаже номинала 100 долларов за 5 300 грн (обмен по официальному курсу — 4 200 грн).

Таким образом получается, что украинцам гораздо выгоднее накапливать именно валюту со звездочкой возле серийного номера. Благодаря спросу среди коллекционеров можно будет установить более высокую цену и заработать больше денег.

Реклама

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, клиент ПриватБанка пожаловался, что терминал не зачислил старые долларовые купюры при пополнении счета. После сбоя финучреждение вернуло лишь часть суммы, а остальные средства клиент не получил.

Также мы писали, чем отличаются так называемые "синие" доллары от "белых". Неофициальное название купюр появилось из-за характерного оттенка бумаги, которую использовали при печати валюты старого и нового образца.