Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Знают не все украинцы — чем особенные "белые" и "синие" доллары

Знают не все украинцы — чем особенные "белые" и "синие" доллары

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 15:10
обновлено: 16:58
Покупка синих и белых долларов — какого года выпуска и чем отличаются
Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут заметить, что при покупке валюты получают доллары разного цвета. Существует два неофициальных термина для обозначения американских купюр — "белые" и "синие" доллары. Они характеризуют дизайн, однако никоим образом не влияют на платежеспособность или номинальную стоимость бумажных денег.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем отличаются "синие" доллары от "белых".

Реклама
Читайте также:

Дизайн "синих" долларов

Так называют иностранные купюры, выпущенные в период 2009-2017 годов. Это самые новые наличные деньги, находящиеся в обращении. Главным характерным признаком дизайна является ярко-синяя защитная лента по центру. На примере 100-долларовой банкноты разберем, чем особенна "синяя" валюта США:

  • больший по размеру портрет политического деятеля без овальной рамки;
  • цифры номинала на лицевой стороне нанесены краской с оптическим эффектом;
  • видимая защитная полоска при просвечивании;
  • фон портрета и белый дом выполнены тонкими линиями, что защищает денежные знаки от копировальной техники;
  • рельефная печать на лицевой стороне, которая определяется на ощупь;
  • видимые под лупой элементы микропечати, в частности слово "USA", номинал, фраза "United States of America";
  • печать казначейства справа от изображения политика.

Доллары новейшего образца характеризуются надежной защитой от подделки. Именно благодаря появлению современных элементов безопасности купюры серии получили знаковый синий цвет.

Знают не все украинцы — чем особенные "белые" и "синие" доллары - фото 1
Доллары старого и нового образца. Фото: Facebook/Vitaliy Shapran

Дизайн "белых" долларов

Речь идет об американской валюте, выпущенной в период 2001-2008 годов. Купюры отличаются более светлым оттенком бумаги, что стало причиной появления такого неофициального названия. Плюс деньги имеют меньшее количество защитных элементов, а самое главное — не содержат синей полосы.

Визуально отличить банкноты новой и старой серии очень просто. Они не совпадают не только цветом, но и изображениями. На наличности давних лет эмиссии присутствует овальная рамка с портретом американского деятеля. Только с 2009 года от обрамления начали отказываться.

Отметим, украинцы сталкивались с проблемой обмена старых долларов. Финансовые учреждения могли отказывать клиенту, устанавливать двойные курсы или дополнительную комиссию. В случае такого неправомерного обслуживания необходимо сообщать в полицию или Национальный банк.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Европейский центральный банк планирует выпустить евро с новым дизайном до конца текущего десятилетия. Купюры старого образца останутся действительным платежным средством в Украине и мире.

Также мы писали, каких купюр доллара украинцам советуют избегать. Лучше не покупать американскую валюту старого образца, то есть выпущенную до 1996 года, иначе могут возникнуть проблемы при обмене.

деньги доллар валюта финансы обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации