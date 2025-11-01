Покупка синих и белых долларов — какого года выпуска и чем отличаются

Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут заметить, что при покупке валюты получают доллары разного цвета. Существует два неофициальных термина для обозначения американских купюр — "белые" и "синие" доллары. Они характеризуют дизайн, однако никоим образом не влияют на платежеспособность или номинальную стоимость бумажных денег.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем отличаются "синие" доллары от "белых".

Дизайн "синих" долларов

Так называют иностранные купюры, выпущенные в период 2009-2017 годов. Это самые новые наличные деньги, находящиеся в обращении. Главным характерным признаком дизайна является ярко-синяя защитная лента по центру. На примере 100-долларовой банкноты разберем, чем особенна "синяя" валюта США:

больший по размеру портрет политического деятеля без овальной рамки;

цифры номинала на лицевой стороне нанесены краской с оптическим эффектом;

видимая защитная полоска при просвечивании;

фон портрета и белый дом выполнены тонкими линиями, что защищает денежные знаки от копировальной техники;

рельефная печать на лицевой стороне, которая определяется на ощупь;

видимые под лупой элементы микропечати, в частности слово "USA", номинал, фраза "United States of America";

печать казначейства справа от изображения политика.

Доллары новейшего образца характеризуются надежной защитой от подделки. Именно благодаря появлению современных элементов безопасности купюры серии получили знаковый синий цвет.

Доллары старого и нового образца. Фото: Facebook/Vitaliy Shapran

Дизайн "белых" долларов

Речь идет об американской валюте, выпущенной в период 2001-2008 годов. Купюры отличаются более светлым оттенком бумаги, что стало причиной появления такого неофициального названия. Плюс деньги имеют меньшее количество защитных элементов, а самое главное — не содержат синей полосы.

Визуально отличить банкноты новой и старой серии очень просто. Они не совпадают не только цветом, но и изображениями. На наличности давних лет эмиссии присутствует овальная рамка с портретом американского деятеля. Только с 2009 года от обрамления начали отказываться.

Отметим, украинцы сталкивались с проблемой обмена старых долларов. Финансовые учреждения могли отказывать клиенту, устанавливать двойные курсы или дополнительную комиссию. В случае такого неправомерного обслуживания необходимо сообщать в полицию или Национальный банк.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Европейский центральный банк планирует выпустить евро с новым дизайном до конца текущего десятилетия. Купюры старого образца останутся действительным платежным средством в Украине и мире.

Также мы писали, каких купюр доллара украинцам советуют избегать. Лучше не покупать американскую валюту старого образца, то есть выпущенную до 1996 года, иначе могут возникнуть проблемы при обмене.