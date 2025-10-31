Видео
Дата публикации 31 октября 2025 09:10
обновлено: 09:19
Выпуск третьей серии евро — будут ли действительны купюры 2002 года
Купюры евро в руках. Фото: Unsplash

Европейский центральный банк готовит к выпуску новые купюры евро с измененным дизайном. В ближайшие годы в кошельках украинцев могут появиться обновленные деньги, поэтому возникает вопрос, что будет со старыми банкнотами и останутся ли они действительными.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как хотят обновить купюры евро и что делать украинцам со старой наличностью.

Читайте также:

Новый дизайн евро

Первая серия европейских банкнот увидела свет в далеком 2002 году, вторую начали выпускать в 2013-м. Они отличались минимально, кроме наличия более современных защитных элементов. Однако ЕЦБ решил полностью обновить дизайн купюр и заменить материалы изготовления на более экономичные.

По информации на официальном сайте Европейского центрального банка, конкурс на лучшие эскизы стартовал 15 июля 2025 года и завершился 18 августа. Члены жюри осмотрели множество работ и должны были выбрать до 40 вариантов (по 20 на каждую тему) для перехода к следующему этапу.

По состоянию на конец октября нет сведений об утверждении конкретных проектов банкнот, но работа над созданием нового дизайна ведется. По предварительным утверждениям, результаты конкурса обнародуют до конца 2026 года, тогда общественность узнает, как будут выглядеть купюры третьей серии евро.

В целом планируется заменить изображения мостов, арок и окон на одно из двух тематических направлений:

  • культурные достижения Европы;
  • реки и птицы.

В зависимости от выбранной темы на деньгах появятся портреты известных деятелей, изображения институтов или природные пейзажи. Предполагается выпуск измененных банкнот евро в обращение до конца текущего десятилетия.

Что будет со старыми купюрами евро

Поскольку планируется полноценный редизайн и обновление элементов защиты, возникает вопрос, что будет с валютой давних годов выпуска, в частности самой первой серии (2002 года). Придется ли украинцам заменять свои наличные сбережения? Ответ очевиден: все банкноты, независимо от дизайна и года эмиссии, останутся действительным платежным средством.

Другими словами, ЕЦБ не изымет из обращения купюры старого образца. Они будут использоваться наравне с новыми бумажными деньгами, ничем не уступая. Номинальная стоимость иностранной валюты из-за редизайна не изменится, поэтому обмен не станет менее выгодным или убыточным.

Напомним, официальный курс евро в Украине не будет падать в ближайшее время. Эксперты сходятся во мнении, что европейская валюта подорожает, поэтому стоит заблаговременно осуществить обмен иностранных купюр.

Также мы писали, что объем операций в евро растет. Валюта становится более важной для Украины наравне с долларом. Однако в Нацбанке отметили, что полноценный переход на расчеты в евро пока не ко времени.

деньги евро Европа банкнота купюра
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
