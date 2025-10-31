Випуск третьої серії євро — чи будуть дійсними купюри 2002 року

Купюри євро в руках. Фото: Unsplash

Європейський центральний банк готує до випуску нові купюри євро зі зміненим дизайном. Найближчими роками в гаманцях українців можуть з’явитися оновлені гроші, тож постає питання, що буде зі старими банкнотами і чи залишаться вони дійсними.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як хочуть оновити купюри євро і що робити українцям зі старою готівкою.

Реклама

Читайте також:

Новий дизайн євро

Перша серія європейських банкнот побачила світ у далекому 2002 році, другу почали випускати у 2013-му. Вони відрізнялися мінімально, окрім наявності сучасніших захисних елементів. Однак ЄЦБ вирішив повністю оновити дизайн купюр і замінити матеріали виготовлення на більш економічні.

За інформацією на офіційному сайті Європейського центрального банку, конкурс на найкращі ескізи стартував 15 липня 2025 року та завершився 18 серпня. Члени журі опрацювали безліч робіт і мали обрати до 40 варіантів (по 20 на кожну тему) для переходу до наступного етапу.

Станом на кінець жовтня немає відомостей про затвердження конкретних проєктів банкнот, але робота над розробкою нового дизайну ведеться. За попередніми твердженнями, результати конкурсу оприлюднять до кінця 2026 року, тоді громадськість дізнається, який вигляд матимуть купюри третьої серії євро.

Загалом планується замінити зображення мостів, арок і вікон на один із двох тематичних напрямів:

культурні досягнення Європи;

річки і птахи.

Залежно від обраної теми на грошах з’являться портрети відомих діячів, зображення інституцій або природні пейзажі. Передбачається випуск змінених банкнот євро в обіг до кінця поточного десятиліття.

Що буде зі старими купюрами євро

Оскільки планується повноцінний редизайн та оновлення елементів захисту, постає питання, що буде з валютою давніх років випуску, зокрема найпершої серії (2002 року). Чи доведеться українцям замінювати свої готівкові заощадження? Відповідь очевидна: всі банкноти, незалежно від дизайну та року емісії, залишаться дійсним платіжним засобом.

Іншими словами, ЄЦБ не вилучить з обігу купюри старого зразка. Вони будуть використовуватися нарівні з новими паперовими грошима, нічим не поступаючись. Номінальна вартість іноземної валюти через редизайн не зміниться, тож обмін не стане менш вигідним або збитковим.

Нагадаємо, офіційний курс євро в Україні не буде падати найближчим часом. Експерти сходяться на думці, що європейська валюта дорожчатиме, тому варто завчасно здійснити обмін іноземних купюр.

Також ми писали, що обсяг операцій у євро зростає. Валюта стає важливішою для України нарівні з доларом. Водночас у Нацбанку зазначили, що повноцінний перехід на розрахунки в євро поки не на часі.