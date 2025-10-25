Курс євро в Україні — до чого готуватися найближчим часом і коли краще купити валюту

Євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці купують валюту, орієнтуючись на актуальні курси та слідкуючи за тенденціями на ринку. Євро протягом трьох місяців демонструвало стабільні коливання, не наближаючись до психологічного рівня. Однак експерти прогнозують планомірне дорожчання і не бачать підстав для зниження показників.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом євро в Україні найближчим часом.

Чого чекати від курсу євро

Протягом жовтня офіційний курс гривні до євро коливався в діапазоні 48,10-48,76 грн/євро. За словами фахівця, Національний банк не впливає на розрахунок, оскільки курс залежить від відносин між ЄС та США. Якщо вартість долара в Україні — це результат політики керованої гнучкості Нацбанку, то євро дорожчає або дешевшає залежно від співвідношення у головній валютній парі.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Зараз маємо курс 1,16 дол./євро. На показники впливають відносини між урядами, розвиток економіки Сполучених Штатів Америки та ЄС, мита Дональда Трампа, ставки Європейського центрального банку і Федеральної резервної системи США. Тут багато чинників, але найближчим часом чогось надзвичайного не передбачається", — уточнив Плотніков.

Наприкінці жовтня та в листопаді буде тенденція до дорожчання євро. Навіть з настанням нового, 2026 року можливе зростання курсових показників. Тому якщо існує потреба купити валюту через місяць, краще зробити це швидше, поки вартість не зросла.

Яких купюр євро слід уникати

Раніше ми розповідали, що українцям слід обходити стороною купюри номіналом 500 євро. Вони залишаються дійсним платіжним засобом, однак з кожним роком за кордоном зменшується частка використання готівки в розрахункових операціях. Нагадаємо, Європейський центральний банк ще у 2019 році відмовився від випуску цього номіналу.

Також не завадить з обережністю купувати валюту на чорному ринку та в неперевірених обмінних пунктах. За даними НБУ, аферисти найчастіше підробляють купюри номіналом 200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% відповідно від загальної кількості вилучених у 2024 році банкнот).

Нагадаємо, для України важливими залишаються обидві валюти — долар і євро, адже обсяги операцій зростають. Повний перехід на розрахунки в євро можливий тільки після вступу до Європейського Союзу.

Також ми писали, чи залишаться купюри євро 2002 року випуску дійсними в Україні найближчим часом. Банкноти старого зразка не втратять свою платоспроможність, оскільки ними масово користуються у світі.