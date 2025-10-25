Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Тенденция к удорожанию — что будет с курсом евро совсем скоро

Тенденция к удорожанию — что будет с курсом евро совсем скоро

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 17:35
обновлено: 18:17
Курс евро в Украине — к чему готовиться в ближайшее время и когда лучше купить валюту
Евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы покупают валюту, ориентируясь на актуальные курсы и следя за тенденциями на рынке. Евро на протяжении трех месяцев демонстрировало стабильные колебания, не приближаясь к психологическому уровню. Однако эксперты прогнозируют планомерное удорожание и не видят оснований для снижения показателей.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро в Украине в ближайшее время.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от курса евро

В течение октября официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,10-48,76 грн/евро. По словам специалиста, Национальный банк не влияет на расчет, поскольку курс зависит от отношений между ЕС и США. Если стоимость доллара в Украине — это результат политики управляемой гибкости Нацбанка, то евро дорожает или дешевеет в зависимости от соотношения в главной валютной паре.

Реклама
Тенденция к удорожанию — что будет с курсом евро совсем скоро - фото 1
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Сейчас имеем курс 1,16 долл./евро. На показатели влияют отношения между правительствами, развитие экономики Соединенных Штатов Америки и ЕС, пошлины Дональда Трампа, ставки Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США. Здесь много факторов, но в ближайшее время чего-то чрезвычайного не предвидится", — уточнил Плотников.

В конце октября и в ноябре будет тенденция к удорожанию евро. Даже с наступлением нового 2026 года возможен рост курсовых показателей. Поэтому если существует потребность купить валюту через месяц, лучше сделать это быстрее, пока стоимость не поднялась.

Реклама

Каких купюр евро следует избегать

Ранее мы рассказывали, что украинцам следует обходить стороной купюры номиналом 500 евро. Они остаются действительным платежным средством, однако с каждым годом за рубежом уменьшается доля использования наличных денег в расчетных операциях. Напомним, Европейский центральный банк еще в 2019 году отказался от выпуска этого номинала.

Также не помешает с осторожностью покупать валюту на черном рынке и в непроверенных обменных пунктах. По данным НБУ, аферисты чаще всего подделывают купюры номиналом 200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% соответственно от общего количества изъятых в 2024 году банкнот).

Реклама

Напомним, для Украины важными остаются обе валюты — доллар и евро, ведь объемы операций растут. Полный переход на расчеты в евро возможен только после вступления в Европейский Союз.

Также мы писали, останутся ли купюры евро 2002 года выпуска действительными в Украине в ближайшее время. Банкноты старого образца не потеряют свою платежеспособность, поскольку ими массово пользуются в мире.

курс валют курс евро деньги евро обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации