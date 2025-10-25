Курс евро в Украине — к чему готовиться в ближайшее время и когда лучше купить валюту

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы покупают валюту, ориентируясь на актуальные курсы и следя за тенденциями на рынке. Евро на протяжении трех месяцев демонстрировало стабильные колебания, не приближаясь к психологическому уровню. Однако эксперты прогнозируют планомерное удорожание и не видят оснований для снижения показателей.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро в Украине в ближайшее время.

Чего ждать от курса евро

В течение октября официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,10-48,76 грн/евро. По словам специалиста, Национальный банк не влияет на расчет, поскольку курс зависит от отношений между ЕС и США. Если стоимость доллара в Украине — это результат политики управляемой гибкости Нацбанка, то евро дорожает или дешевеет в зависимости от соотношения в главной валютной паре.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Сейчас имеем курс 1,16 долл./евро. На показатели влияют отношения между правительствами, развитие экономики Соединенных Штатов Америки и ЕС, пошлины Дональда Трампа, ставки Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США. Здесь много факторов, но в ближайшее время чего-то чрезвычайного не предвидится", — уточнил Плотников.

В конце октября и в ноябре будет тенденция к удорожанию евро. Даже с наступлением нового 2026 года возможен рост курсовых показателей. Поэтому если существует потребность купить валюту через месяц, лучше сделать это быстрее, пока стоимость не поднялась.

Каких купюр евро следует избегать

Ранее мы рассказывали, что украинцам следует обходить стороной купюры номиналом 500 евро. Они остаются действительным платежным средством, однако с каждым годом за рубежом уменьшается доля использования наличных денег в расчетных операциях. Напомним, Европейский центральный банк еще в 2019 году отказался от выпуска этого номинала.

Также не помешает с осторожностью покупать валюту на черном рынке и в непроверенных обменных пунктах. По данным НБУ, аферисты чаще всего подделывают купюры номиналом 200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% соответственно от общего количества изъятых в 2024 году банкнот).

Напомним, для Украины важными остаются обе валюты — доллар и евро, ведь объемы операций растут. Полный переход на расчеты в евро возможен только после вступления в Европейский Союз.

Также мы писали, останутся ли купюры евро 2002 года выпуска действительными в Украине в ближайшее время. Банкноты старого образца не потеряют свою платежеспособность, поскольку ими массово пользуются в мире.