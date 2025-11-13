Долари і євро можуть вилучити в обміннику — коли передбачена компенсація за валюту

Купюри долара та євро. Фото: НБУ/Flickr

В деяких випадках українцям можуть компенсувати номінальну вартість валюти, зокрема купюр долара та євро. Це відбувається в разі направлення готівки на перевірку в Національний бакнк і підтвердження її справжності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли українцям виплачують компенсацію за долари/євро.

Чому в українців можуть вилучити валюту

Під час валютно-обмінної операції в касира банку чи працівника фінустанови може з'явитися підозра стосовно справжності іноземних купюр. Якщо підтвердити платіжність готівки важко в наявних умовах, то її відправляють на безплатне дослідження в уповноважений підрозділ НБУ.

"Якщо банкноти виявилися підробленими, вони вилучаються з обігу без відшкодування вартості. Про вилучення Національний банк повідомляє поліцію, а підробки передаються уповноваженим працівникам для проведення розслідування", — йдеться на спеціалізованому порталі "Гаразд".

Однак у разі визнання валюти справжньою власнику належить компенсація — йому відшкодовують номінальну вартість доларів або євро, які довелося піддати перевірці. Тож якщо людина на 100% впевнена у відсутності фальсифікату, може без сумніву погоджуватися на проведення дослідження.

Які долари і євро не підлягають компенсації

Окрім фальшивої готівки, існують ще випадки, коли іноземну валюту конфісковують без відшкодування. Це трапляється при доведенні неплатоспроможності грошових одиниць. Тобто коли купюри перестають бути платіжним засобом, наприклад, за наявності:

ламінування;

серйозного пошкодження внаслідок надзвичайних ситуацій;

розривів, через які площа паперу зменшилася на понад 45%.

Такі гроші можуть одразу вилучити або спершу направити на перевірку в Національний банк, аби визначити придатність до обігу. Якщо результат виявиться негативним, власник може не розраховувати на компенсацію втрачених фінансів. Плюс повернення не передбачається за умови навмисного пошкодження паперу для шахрайства.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вигідніше продати купюри долара з зірочкою біля серійного номера. Такі гроші є заміною пошкоджених під час друку банкнот, однак це не впливає на номінальну вартість валюти.

Також ми писали, що для безперешкодного перетину зовнішнього кордону ЄС українцям необхідно підтвердити свою платоспроможність. Для певних держав характерні різні мінімальні суми готівки.