Валютный бум на Черную пятницу — каким будет курс доллара и евро

Дата публикации 21 ноября 2025 18:25
обновлено: 17:01
Курс доллара и евро на Черную пятницу — к чему готовиться и надо ли покупать валюту
Люди возле обменника валют. Фото: Новини.LIVE

На украинском валютном рынке наблюдается умеренная восходящая динамика. Курс доллара и евро колеблется в копеечном диапазоне после октябрьского стремительного взлета. На следующей неделе будет Черная пятница — всемирный день распродаж, когда множество магазинов устанавливают выгодные скидки на товары. Возникает вопрос, повлияет ли ажиотаж на официальные курсы валют в Украине.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курса доллара и евро в ближайшее время.

Что будет с курсом доллара

В течение ноября на валютном рынке происходили колебания официального курса гривны к доллару в диапазоне 41,89-42,09 грн/долл. По мнению эксперта, до конца 2025 года ощутимой девальвации не будет, однако украинцам не стоит надеяться на удешевление американских купюр.

Черная пятница — это период выгодных скидок. Потребители могут активизироваться на рынке, совершая валютно-обменные операции, дабы получить гривну вместо доллара и купить долгожданные товары. Возникает вопрос: если люди действительно массово пойдут в банки продавать валюту, не повлияет ли это на курсовые показатели?

Валютный бум на Черную пятницу — каким будет курс доллара и евро - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Покупательная способность граждан сейчас не очень большая. И даже если кто-то планировал шопинг в Черную пятницу, копил деньги, я не думаю, что все побегут сдавать доллары, получать гривны и покупать какие-то джинсы. Такое возможно, но не в масштабе, который способен влиять на курс", — отметил Алексей Плотников.

Экономист убежден, что на следующей неделе стоимость доллара будет колебаться в постоянном диапазоне — между 41,90 и 42,15 грн/долл. Черная пятница в Украине не спровоцирует восходящую тенденцию, ведь валютных запасов в НБУ достаточно для обеспечения повышенного спроса.

Чего ожидать от курса евро

На стоимость евро влияют внешние факторы, такие как соотношение в валютной паре с долларом или процессы, происходящие с экономиками США и ЕС. Национальный банк самостоятельно не формирует курсовые значения, в противовес ситуации с долларом и политикой управляемой гибкости. Тем более стоимость евро не зависит от трендов внутри страны.

Валютный бум на Черную пятницу — каким будет курс доллара и евро - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Иными словами, увеличенный спрос на евро в период Черной пятницы — не основание для курсовых колебаний. Если динамика в главной валютной паре сохранится на уровне 1,15-1,16 долл./евро на следующей неделе, то украинцы будут видеть в обменниках нынешние показатели.

"Ситуация уже сбалансировалась, до конца года не будет каких-то потрясений. Исходя из того, что прогнозы западных специалистов — это 1,1 доллара за евро, то курс будет колебаться в таком направлении и зафиксируется на октябрьском уровне", — уточнил Плотников.

Вопрос покупки валюты до Черной пятницы остается на усмотрение каждого украинца. Если существует потребность накопить доллары и евро до конца года, лучше сделать это как можно раньше, поскольку нисходящего тренда точно не предвидится. Однако и резкого удорожания в ближайшее время можно не бояться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывозить валюту за границу в любых размерах, однако закон предусматривает обязательное письменное декларирование, если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте.

Также мы писали, за какие финансовые операции украинцы могут сесть в тюрьму. Лишение свободы грозит за фальсификацию валюты, нецелевое использование бюджетных средств и отмывание доходов.

курс валют курс доллара курс евро деньги обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
