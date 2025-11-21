Видео
Видео

Минимальные риски — от каких купюр доллара и евро надо избавиться

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 10:15
обновлено: 11:12
Купюры доллара и евро — какую наличность лучше заменить до конца 2025 года
Купюры доллара и евро. Фото: Unsplash

Украинцам советуют покупать и хранить далеко не все купюры доллара или евро. Некоторые банкноты стоит обходить стороной, а если они уже накоплены, то лучшим вариантом будет от них как можно быстрее избавиться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры доллара и евро желательно заменить до конца 2025 года.

Читайте также:

Какие доллары украинцам не следует хранить

Закон предусматривает, что все бумажные деньги, выпущенные в обращение после 1914 года, являются действительным платежным средством. То есть их должны обменивать и принимать для расчетов без ограничений. Однако на практике нередко случаются проблемы из-за американской валюты старого образца.

Речь идет о купюрах доллара 1996-2006 годов. Они содержат гораздо меньше защитных элементов, что затрудняет проверку на подлинность. Из-за этого обменники могут отказать клиенту в обслуживании — не принять деньги — или установить двойной курс/дополнительную комиссию.

Чтобы избежать потенциальных проблем с обменом и использовать накопленную валюту без ограничений, стоит заранее избавиться от всех банкнот доллара старого образца, заменив их на выпуск после 2013 года.

Аналогичная ситуация с изношенной наличностью: дабы не довести купюры до критического состояния, когда расчеты уже невозможны, желательно обменять их как можно раньше на новенькие образцы.

Надо ли хранить купюры по 500 евро

Европейский центральный банк прекратил печать номинала 500 евро более пяти лет назад, даже не добавив его в серию "Европа". Причина — большое количество подделок на валютном рынке. И хотя деньги до сих пор остаются платежеспособными, их все чаще отказываются принимать для расчетов за рубежом.

Если вы ранее купили много купюр по 500 евро, не будет лишним все продать и заменить меньшими номиналами — 100 и 200 евро. Они вошли во вторую серию банкнот и точно войдут в третью, так что проблем с наличным оборотом не предвидится.

Напомним, украинцы могут вывезти за границу любую сумму наличных, однако закон обязывает письменно декларировать валютные ценности, если сумма превышает установленный лимит 10 000 евро в эквиваленте.

Также мы писали, почему украинцам выгоднее покупать доллары со звездочкой возле серийного номера. Этот символ указывает на замену поврежденной купюры, однако не влияет на номинальную стоимость валюты.

Автор:
Елизавета Супивская
