Пересечение границы с наличными — какую максимальную сумму можно вывезти из Украины

У многих украинцев может возникнуть вопрос, не грозит ли им запрет на въезд в Европейский Союз с большой суммой наличных средств. Действительно, лимит на перемещение валютных ценностей существует, однако он касается письменного декларирования на таможне.

какую максимальную сумму можно вывозить из Украины.

Максимальная сумма для вывоза в ЕС

Украинцы могут выезжать за границу с любой суммой наличных, запрета не существует. Однако есть таможенные правила, которые предусматривают обязательное декларирование валюты. Это необходимо сделать, если сумма равна или превышает 10 000 евро (происходит пересчет по актуальному курсу).

"Без письменного декларирования таможенному органу, физические лица могут перемещать через границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро", — констатировали специалисты Государственной таможенной службы.

Иными словами, разрешается вывозить деньги без ограничений, но только после декларирования и подтверждения источников происхождения. Оба обязательства накладываются исключительно на сумму превышения лимита, а не весь объем валюты. То есть декларировать придется лишь "лишнюю" часть наличных.

Как увеличить лимит перевозки

Украинцы могут перемещать через государственную границу большие наличные суммы без обязательного письменного декларирования. Для этого нужно поделить весь капитал между членами семьи, которые выезжают в Европейский Союз вместе. Ведь ограничение 10 000 евро устанавливается на каждое физическое лицо отдельно.

Например, если в путешествии участвуют муж, жена и несовершеннолетний ребенок, можно увеличить лимит в три раза — до 30 000 евро в эквиваленте. Главное, чтобы каждое лицо владело своей долей: если держать всю сумму вместе и декларировать от одного имени, то законный лайфхак не сработает.

Альтернативный вариант — хранить деньги на банковской карте. Это один из самых безопасных способов вывоза валюты за границу. Требование письменного декларирования и подтверждения источника происхождения не распространяется на финансовые счета. Однако со снятием всей наличности в ЕС могут возникнуть проблемы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, багаж или ручную кладь могут проверять в украинцев на границе. В некоторых случаях предусмотрен личный досмотр, однако только по письменному решению руководителя таможни или его заместителя.

Также мы писали, что многие украинцы сбежали от полномасштабной войны. ВПЛ получают финансовую помощь от государства. Возникает вопрос, предусмотрены ли выплаты людям, которые вернулись из-за границы.