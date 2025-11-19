Перетин кордону з готівкою — яку максимальну суму можна вивезти з України

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

В багатьох українців може виникнути питання, чи не загрожує їм заборона на в’їзд у Європейський Союз із великою сумою готівкових коштів. Дійсно, ліміт на переміщення валютних цінностей існує, однак він стосується письмового декларування на митниці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку максимальну суму можна вивозити з України.

Реклама

Читайте також:

Максимальна сума для вивезення в ЄС

Українці можуть виїжджати за кордон із будь-якою сумою готівки, заборони на виїзд немає. Однак існують митні правила, які передбачають обов’язкове декларування валюти. Це необхідно зробити, якщо сума дорівнює або перевищує 10 000 євро (відбувається перерахунок за актуальним курсом).

Реклама

"Без письмового декларування митному органу, фізичні особи можуть переміщувати через кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро", — констатували фахівці Державної митної служби.

Іншими словами, дозволяється вивозити гроші без обмежень, але тільки після декларування і підтвердження джерел походження. Обидва зобов’язання накладаються виключно на суму перевищення ліміту, а не весь обсяг валюти. Тобто декларувати доведеться лише "зайву" частину готівки.

Реклама

Як збільшити ліміт перевезення

Українці можуть переміщувати через державний кордон більші готівкові суми без обов’язкового письмового декларування. Для цього потрібно поділити весь капітал між членами родини, які виїжджають в Європейський Союз разом. Адже обмеження 10 000 євро встановлюється на кожну фізичну особу окремо.

Наприклад, якщо в подорожі беруть участь чоловік, дружина і неповнолітня дитина, можна збільшити ліміт в три рази — до 30 000 євро в еквіваленті. Головне, аби кожна особа володіла своєю часткою: якщо тримати всю суму разом і декларувати від одного імені, то законний лайфхак не спрацює.

Реклама

Альтернативний варіант — зберігати кошти на банківській карті. Це один із найбільш безпечних способів вивезення валюти за кордон. Вимога письмового декларування і підтвердження джерела походження не поширюється на фінансові рахунки. Однак зі зняттям усієї готівки в ЄС можуть виникнути проблеми.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, багаж або ручну поклажу можуть перевіряти в українців на кордоні. В деяких випадках передбачений особистий огляд, однак тільки за письмовим рішенням керівника митниці чи його заступника.

Реклама

Також ми писали, що багато українців втекли від повномасштабної війни. ВПО отримують фінансову допомогу від держави. Постає питання, чи передбачені виплати людям, які повернулися з-за кордону.