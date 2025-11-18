Проблеми на кордоні України — коли проводять особистий огляд і перевірку багажу

Перевірка речей на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Українці під час виїзду за кордон можуть натрапити на проблеми. Існують випадки, коли посадовці митного органу зобов’язанні провести особистий огляд чи перевірити вміст ручної поклажі/багажу мандрівника.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких підставах може проводитися особистий огляд на кордоні.

Особистий огляд на кордоні

Це виняткова форма митної перевірки, яку застосовують тільки за письмовим рішенням керівника контролюючого органу чи його заступника. Згідно зі статтею 340 Митного кодексу, особистий огляд можливий за наявності достатніх підстав вважати, що людина, яка планує перетнути державний кордону України, приховує:

предмети контрабанди;

товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил;

товари, заборонені для ввезення/вивезення з України чи транзиту.

До особистого огляду можуть призвести характерні ознаки правопорушення на тілі, одязі тощо. Плюс нерідко на потенційного порушника митних правил вказують треті особи. Перед початком огляду людині повинні запропонувати добровільно видати приховані та/або незадекларовані товари для уникнення неприємної процедури.

Також закон передбачає, що обстеження органів тіла громадянина проводиться виключно медичним працівником. Цікавий факт: особистому огляду не підлягають президент України, голова Верховної Ради, нардепи, прем’єр-міністр, судді Верховного Суду, генпрокурор та інші високопосадовці включно з членами їх сімей (за умови спільної подорожі).

Підстави для огляду багажу на кордоні

Згідно зі статтею 339 Митного кодексу, огляд ручної поклажі та багажу проводиться за наявності підстав вважати, що мандрівник перевозить (у тому числі транзитом):

товари, які підлягають обліку і заходам офіційного контролю;

речі, які потребують сплати митних платежів;

товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

Вся процедура виконується у присутності власника, окрім законодавчо встановлених винятків. Наприклад, у разі наявності підстави вважати, що багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров’я людей, тварин, рослин, довкілля.

