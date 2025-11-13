Українка розповіла про проблеми на кордоні — чому можуть не пустити в Польщу

Автомобільна черга на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Для безперешкодного виїзду за кордон потрібно переконатися, що в гаманці достатньо готівки, інакше в Польщу можуть не пропустити. З такою проблемою стикнулася українка, яка планувала залишитися в сусідній державі на місяць.

Про це розповіла користувачка соціальної мережі Threads.

Чому прикордонники можуть не пустити в Польщу

Не всі туристи знають, що на кордоні можуть вимагати підтвердження платоспроможності. Іншими словами, доведеться показати наявну суму готівкових коштів, аби прикордонники переконалися — фінансів вистачить на весь період перебування іноземця в чужій країні.

Дівчина стала свідком неприємної ситуації: одна з туристок їхала автобусом в Польщу, однак на кордоні в неї попросили підтвердити власну платоспроможність. Виявилося, що для безперешкодного виїзду з України треба мати в гаманці орієнтовно 175 злотих на кожен день запланованої поїздки.

"Інформація для тих, хто буде перетинати польський кордон по біометрії як турист. Була свідком, що жінку, яка простояла 14 годин у черзі, відправили назад в Україну, бо вона сказала, що їде на місяць, а гроші мала тільки на картці", — написала користувачка Threads.

У коментарях до допису інші українці підтвердили, що дійсно треба мати якомога більше грошей у готівці. Як альтернатива — заздалегідь взяти виписку з банку про баланс на рахунку. Просто відкрити мобільний банківський додаток і показати суму прикордонникам — не допоможе.

Де ще можуть запитувати про гроші

Наші громадяни виїжджають в Європейський Союз, користуючись різними напрямками. Окрім Польщі, можна перетнути кордон із Угорщиною, Словаччиною та Румунією. У перших двох випадках також не виключено, що доведеться підтверджувати власну платоспроможність. На румунському кордоні подібної вимоги немає.

За даними спеціалізованого порталу 24 Meridian, мінімальна сума готівки для в’їзду на територію ЄС становить:

Словаччина — 56 євро на кожен день перебування;

Угорщина — 1000 форинтів на день (приблизно 3 євро).

Судячи з історій українців, не всі прикордонники звертають увагу на наявність у туристів достатньої суми коштів. Хтось взагалі не запитує про готівку в гаманці, а дехто має принципову позицію щодо пропуску іноземців. Утім не варто покладатися на щасливий випадок — краще заздалегідь зібрати необхідну суму чи замовити банківську виписку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть порушити немало правил на кордоні та заплатити чималі штрафи. Зокрема нерідко карають через недекларування товарів і валюти або переміщення заборонених продуктів.

Також ми писали, що Ірландія скорочує термін безплатного проживання для українських біженців до 30 днів. Після цього вони мають або шукати інше житло, або сплачувати частину вартості поселення.