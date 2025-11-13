Украинка рассказала о проблемах на границе — почему могут не пустить в Польшу

Автомобильная очередь на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Для беспрепятственного выезда за границу нужно убедиться, что в кошельке достаточно наличных, иначе в Польшу могут не пропустить. С такой проблемой столкнулась украинка, которая планировала остаться в соседнем государстве на месяц.

Об этом рассказала пользовательница социальной сети Threads.

Почему пограничники могут не пустить в Польшу

Не все туристы знают, что на границе могут потребовать подтверждение платежеспособности. Иными словами, придется показать имеющуюся сумму наличных, дабы пограничники убедились — финансов хватит на весь период пребывания иностранца в чужой стране.

Девушка стала свидетелем неприятной ситуации: одна из туристок ехала автобусом в Польшу, однако на границе у нее попросили подтвердить собственную платежеспособность. Оказалось, что для беспрепятственного выезда из Украины надо иметь в кошельке ориентировочно 175 злотых на каждый день запланированной поездки.

"Информация для тех, кто будет пересекать польскую границу по биометрии как турист. Была свидетелем, что женщину, которая простояла 14 часов в очереди, отправили обратно в Украину, потому что она сказала, что едет на месяц, а деньги были только на карточке", — написала пользовательница Threads.

В комментариях к сообщению другие украинцы подтвердили, что действительно надо иметь как можно больше денег наличными. Как альтернатива — заранее взять выписку из банка о балансе на счете. Просто открыть мобильное банковское приложение и показать сумму пограничникам — не поможет.

Где еще могут спрашивать о деньгах

Наши граждане выезжают в Европейский Союз, пользуясь различными направлениями. Кроме Польши, можно пересечь границу с Венгрией, Словакией и Румынией. В первых двух случаях тоже не исключено, что придется подтверждать собственную платежеспособность. На румынской границе подобного требования нет.

По данным специализированного портала 24 Meridian, минимальная сумма наличных для въезда на территорию ЕС составляет:

Словакия — 56 евро на каждый день пребывания;

Венгрия — 1 000 форинтов в день (примерно 3 евро).

Судя по историям украинцев, не все пограничники обращают внимание на наличие у туристов достаточной суммы денег. Кто-то вообще не спрашивает о наличных в кошельке, а некоторые имеют принципиальную позицию относительно пропуска иностранцев. Впрочем, не стоит полагаться на счастливый случай — лучше заранее собрать необходимую сумму или заказать банковскую выписку.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут нарушить немало правил на границе и заплатить большие штрафы. В частности нередко наказывают за недекларирование товаров и валюты или перемещение запрещенных продуктов.

Также мы писали, что Ирландия сокращает срок бесплатного проживания для украинских беженцев до 30 дней. После этого они должны либо искать другое жилье, либо оплачивать часть стоимости поселения.