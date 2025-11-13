Пересечение границы Украины — какие таможенные правила можно нарушить и что грозит

Автомобиль на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Многие украинцы, готовясь пересечь государственную границу, не знают о потенциальных угрозах для своего кошелька. Существует множество способов нарушить таможенные правила и натолкнуться на серьезную финансовую ответственность.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие таможенные требования могут нарушить украинцы, выезжая за границу, и какое наказание им грозит.

Нарушение таможенных правил

Планируя выезд из Украины, необходимо убедиться в соблюдении всех законодательно установленных требований. Например, из-за незнания того, какие продукты запрещено транспортировать на территорию ЕС, путешественники могут положить в чемодан сало, дабы угостить иностранных друзей. На границе за такой произвол придется отвечать.

В целом украинцы могут нарушить такие требования Таможенного кодекса:

статья 471 — недекларирование товаров и валютных ценностей стоимостью более 10 000 евро, перемещаемых через границу;

статья 474 — препятствование должностному лицу в доступе к товарам, транспортным средствам и документам при осуществлении им таможенного контроля;

статья 476 — перемещение товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности;

статья 477 — нарушение порядка ввоза товаров на территорию свободной таможенной зоны;

статья 482 — действия, направленные на перемещение товаров через границу Украины вне таможенного контроля;

статья 483 — действия, направленные на перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля;

статья 485 — действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера.

За такие нарушения предусмотрены немаленькие штрафы. Например, недекларирование валюты влечет финансовую ответственность в размере 20% от суммы превышения лимита, а перевозка незадекларированных товаров — 30% от их стоимости.

По статье 474 грозит наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1 700 грн в 2025 году. А нарушение прав интеллектуальной собственности карается санкцией в размере 1000 необлагаемых минимумов (17 000 грн) с конфискацией товаров.

Статья 477 Таможенного кодекса влечет аналогичное финансовое наказание, статья 482 — штраф в размере 100% от стоимости товаров, статья 483 — от 50 до 100% стоимости, статья 485 — от 50 до 150% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, во время войны дети до 16 лет могут уезжать за границу с одним из родителей без нотариального согласия. Если сопровождают не родственники — нужно письменное заявление или нотариальное разрешение.

Также мы писали, что для беспрепятственного выезда за границу украинцы должны подтвердить свою платежеспособность. Например, минимальная сумма наличных денег для въезда в Польшу составляет 300 злотых на три дня.