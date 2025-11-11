Выезд за границу в декабре — какие документы будут проверять и почему могут развернуть украинцев

Проверка документов на границе. Фото: УНИАН

Планируя поездку за границу, украинцам стоит заранее подготовить все необходимые документы. Требования могут отличаться в зависимости от того, как именно вы путешествуете — на собственном авто или другим транспортом, а также берете ли с собой детей или домашних животных.

О том, какие документы могут проверить у украинцев при пересечении границы в декабре 2025 года, рассказали специалисты информационного портала "НАКОРДОНІ".

Какие документы должны иметь украинцы, которые едут за границу

Каждый гражданин Украины, который планирует поездку за границу, должен иметь:

биометрический загранпаспорт;

визу (если этого требует страна назначения);

полис медицинского страхования на время путешествия;

документы на авто — в случае выезда собственным транспортом;

подтверждение цели поездки (бронирование жилья, приглашение, билеты и т.д.).

Перед путешествием обязательно проверяйте требования страны в посольстве — некоторые государства могут просить подтверждение финансовой состоятельности, вакцинации или другие справки.

Выезд за границу мужчин во время военного положения

Во время военного положения выезд военнообязанных мужчин за границу ограничен, но есть несколько исключений. В перечень граждан, которым разрешено пересекать границу, относятся отдельные категории, для каждой из которых установлен свой набор документов:

Мужчины с инвалидностью: должны иметь удостоверение или справку МСЭК, а также документ, подтверждающий получение пенсии или социальной помощи. Родители трех и более детей: имеют право на выезд при наличии свидетельств о рождении всех детей и справки из ЦНАПа о составе семьи. Одинокие родители: должны предоставить свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий статус одинокого отца — это может быть судебное решение, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении ее родительских прав. Работники критически важных или забронированных предприятий: могут выезжать только при наличии копии приказа о бронировании с указанием срока, подтверждение статуса предприятия, паспорта, военного билета и документов, подтверждающих цель командировки. Важно помнить, что без официального решения о направлении в командировку пограничная служба может отказать в выезде. Лица, признанные непригодными к службе: должны иметь действующую справку (форма 088/о или другая утвержденная), которая подтверждает временную или постоянную непригодность. Рекомендуется также иметь заключение из территориального центра комплектования. Стоит помнить, что подделка таких документов является уголовным преступлением в соответствии со статьей 358 Уголовного кодекса Украины. Студенты, спортсмены и волонтеры: также могут выезжать при определенных условиях. Студенты должны иметь справку из учебного заведения, подтверждение из посольства или разрешение на проживание за границей. Спортсмены выезжают на основании приказа Министерства молодежи и спорта об участии в международных соревнованиях. Волонтеры должны быть внесены в официальный реестр и иметь разрешение от Министерства обороны или областной военной администрации.

Государственная пограничная служба регулярно обновляет информацию об условиях выезда на своем официальном сайте, поэтому перед путешествием стоит ознакомиться с актуальными требованиями.

Какие документы нужно иметь для выезда за границу с детьми

Для путешествия с несовершеннолетними нужны:

свидетельство о рождении;

заграничный паспорт ребенка;

нотариальное согласие второго родителя, если ребенок путешествует только с одним или с сопровождающим.

Если один из родителей умер или лишен прав — нужно соответствующее решение суда или свидетельство о смерти.

Путешествие за границу с домашними животными

Для пересечения границы с домашними животными: собакой или котом — нужно иметь:

действующую вакцинацию против бешенства;

европейский ветеринарный паспорт с микрочипом;

международную справку по форме №1, выданную не позднее чем за пять дней до выезда.

В некоторых странах также могут потребовать тест на титр антител или другие справки, поэтому стоит заранее уточнить условия в консульстве или у ветеринарного врача.

Что стоит сделать украинцам перед путешествием

Перед путешествием рекомендуется сделать копии всех документов и сохранить их в облачном хранилище. Важно проверить срок действия загранпаспорта — он должен быть действующим не менее шести месяцев с даты запланированного выезда. Также стоит узнать о требованиях по страхованию, вакцинации и ввозу валюты.

Не пользуйтесь поддельными справками или документами — это карается законом. Перед поездкой обязательно проверяйте актуальные правила работы пунктов пропуска и наличие очередей на официальных ресурсах.

Ранее мы писали, что с 29 октября 2025 года в Украине изменились правила относительно паспортов. Кабмин отменил возможность продлевать срок действия загранпаспортов более 10 лет, поэтому такие документы больше не подходят для выезда за границу.

Также мы рассказывали, что путешественникам стоит помнить, что при пересечении границы с ЕС нужно доказать, что вы имеете достаточно денег на поездку. Без подтверждения финансовой состоятельности могут возникнуть проблемы.