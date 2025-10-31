В Украине обновили правила по паспортам — кому грозят проблемы на границе

Новые требования к паспортам — кого могут не выпустить за границу
С 29 октября 2025 года в Украине вступили в силу изменения в паспортной сфере. Кабмин отменил продление срока действия загранпаспортов более 10 лет, поэтому "продленные" документы больше не дают права беспрепятственно пересекать границу.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.
Какие загранпаспорта больше не действуют и почему
Кабмин утвердил изменения в постановление, которое в феврале 2022 года ввело временный порядок продления срока действия загранпаспортов и внесения в них сведений о детях.
"Это постановление было принято на пятый день полномасштабного вторжения РФ в связи с выходом из строя паспортной системы Украины, что привело к невозможности оформления новых паспортов. Поэтому, как исключительная мера, был введен временный порядок продления срока действия загранпаспортов и внесения в них сведений о детях", — пояснили в Департаменте.
Теперь, когда систему восстановили, оформление новых биометрических паспортов снова осуществляется в посольствах, консульствах и филиалах ГП "Документ" за рубежом.
В ведомстве отметили, что законодательством большинства стран мира разрешается пересечение границ только по паспортам (как правило, биометрическим) со сроком действия не более 10 лет, поэтому путешествия с "продленными" паспортами и внесенными сведениями о детях создают неудобства при пересечении границ.
Новые требования к загранпаспортам
Сейчас Украина возвращается к международным стандартам оформления паспортных документов:
- Срок действия загранпаспорта для лиц в возрасте с 16 лет — максимум 10 лет.
- Срок действия загранпаспорта для детей в возрасте до 16 лет — максимум 4 года.
- Наличие у каждого гражданина отдельного загранпаспорта.
Как действовать украинцам с "продленными" паспортами
Гражданам, которые находятся за границей, и их или детей не выпускают из страны Евросоюза из-за "продленного" паспорта, необходимо обратиться в ближайшее посольство/консульство Украины и получить удостоверение личности на возвращение в Украину.
Этот документ (при наличии подтверждения гражданства Украины и личности) оформляется в день обращения. Детям до 16 лет он выдается бесплатно. Лицам с 16-летнего возраста — согласно утвержденным тарифам консульского сбора.
Украинцам, которые не могут въехать в страны ЕС из-за того, что пограничники не впускают их из-за "продленного" документа, нужно обратиться в ЦПАУ, миграционную службу или ГП "Документ" (независимо от места регистрации) и оформить новый загранпаспорт.
В Департаменте консульской службы МИД Украины также напомнили владельцам "продленных" загранпаспортов, что, согласно международным стандартам ICAO (Международная организация гражданской авиации), авиаперевозчик имеет право впускать в самолет граждан с паспортами сроком действия только до 10 лет.
