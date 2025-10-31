Відео
Головна Економіка Нові вимоги до паспортів — кого можуть не випустити за кордон

Нові вимоги до паспортів — кого можуть не випустити за кордон

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 21:05
Оновлено: 20:41
В Україні оновили правила щодо паспортів — кому загрожують проблеми на кордоні
Закордонний паспорт. Фото: Новини.LIVE

З 29 жовтня 2025 року в Україні набули чинності зміни у паспортній сфері. Кабмін скасував продовження терміну дії закордонних паспортів понад 10 років, тож "продовжені" документи більше не дають права безперешкодно перетинати кордон.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України. 

Читайте також:

Які закордонні паспорти більше не діють і чому

Кабмін затвердив зміни до постанови, яка в лютому 2022 року запровадила тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей.

"Ця постанова була ухвалена на п’ятий день повномасштабного вторгнення РФ у зв’язку з виходом з ладу паспортної системи України, що призвело до неможливості оформлення нових паспортів. Тому, як виняткову міру, було запроваджено тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей", — пояснили у Департаменті.

Тепер, коли систему відновили, оформлення нових біометричних паспортів знову здійснюється у посольствах, консульствах і філіях ДП "Документ" за кордоном.

У відомстві наголосили, що законодавством більшості країн світу дозволяється перетин кордонів лише за паспортами (як правило біометричними) з терміном дії не більше 10 років, тому подорожі з "продовженими" паспортами та внесеними відомостями про дітей створюють незручності при перетині кордонів.

Нові вимоги щодо закордонних паспортів

Наразі Україна повертається до міжнародних стандартів оформлення паспортних документів:

  1. Термін дії закордонного паспорта для осіб віком з 16 років — максимум 10 років.
  2. Термін дії закордонного паспорта для дітей віком до 16 років — максимум 4 роки. 
  3. Наявність у кожного громадянина окремого закордонного паспорта.

Як діяти українцям з "продовженими" паспортами

Громадянам, які знаходяться за кордоном, і їх або дітей не випускають з країни Євросоюзу через "продовжений" паспорт, необхідно звернутися до найближчого посольства/консульства України та отримати посвідчення особи на повернення в Україну.

Цей документ (за наявності підтвердження громадянства України та особи) оформляється в день звернення. Дітям до 16 років він видається безплатно. Особам з 16-річного віку — згідно з затвердженими тарифами консульського збору.

Українцям, які не можуть в’їхати до країн ЄС через те, що прикордонники не впускають їх через "продовжений" документ, потрібно звернутися до ЦНАПу, міграційної служби або ДП "Документ" (незалежно від місця реєстрації) та оформити новий закордонний паспорт.

В Департаменті консульської служби МЗС України також нагадали власникам "продовжених" закордонних паспортів, що, згідно з міжнародними стандартами ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації), авіаперевізник має право впускати в літак громадян з паспортами терміном дії лише до 10 років.

Раніше ми розповідали, чому потрібно вклеювати нову фотографію у паспорт та який штраф загрожує за ігнорування цієї вимоги. 

Також дізнавайтеся, скільки коштує оформити польський паспорт у 2025 році. 

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
