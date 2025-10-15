Польський паспорт — як оформити документ і скільки це коштує у 2025 році

Паспорти та квитки. Фото: Pexels

Громадянам Польщі, які подорожують країнами Європейського Союзу, достатньо мати лише національне посвідчення особи (dowód osobisty). Проте для поїздок за межі ЄС обов’язковим документом є паспорт.

Про те, скільки коштує оформити паспорт в Польщі у 2025 році та від чого залежить вартість документа, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Як оформити паспорт в Польщі

Оформити паспорт можна у будь-якому паспортному пункті або воєводському управлінні, незалежно від місця реєстрації заявника. Вартість виготовлення паспорта залежить від категорії особи, яка подає заяву.

Щоб отримати документ, потрібно подати відповідну заяву та одну кольорову фотографію, зроблену не пізніше ніж за шість місяців до моменту подачі документів.

Скільки коштує оформити паспорт в Польщі

Для дорослих громадян без пільг оформлення паспорта коштує 140 злотих (приблизно 1 589 грн). Така сума встановлена як для першого отримання документа, так і для його оновлення після завершення строку дії.

Студенти віком від 18 до 26 років, пенсіонери та отримувачі соціальної пенсії мають право на 50-відсоткову знижку. Для них вартість паспорта становить 70 злотих (близько 794 грн). Щоб скористатися пільгою, потрібно надати документ, що це підтверджує — наприклад, студентський квиток або рішення про призначення соціальної допомоги.

Громадяни, які мають Картку великої родини та є студентами або випускниками вишів віком до 25 років, отримують 75-відсоткову знижку. У такому випадку паспорт коштує лише 35 злотих (приблизно 397 грн).

Для дітей до 12 років оформлення паспорта коштує 30 злотих (близько 341 грн), а якщо дитина має Картку великої родини, — лише 15 злотих (приблизно 170 грн).

Для дітей від 12 до 18 років ціна становить 70 злотих (близько 794 грн), або 35 злотих (397 грн) за наявності тієї ж Картки.

Кому видають паспорт безплатно

Окремі категорії осіб можуть отримати паспорт безплатно. Це стосується:

військовослужбовців, відряджених за кордон;

людей, що отримують постійну соціальну допомогу;

громадян, яким видали паспорт із технічним дефектом або помилкою;

людей, які перебувають у будинках соціального забезпечення чи закладах опіки.

Також безплатно отримати документ можуть особи, які мають рішення суду про неправомірну відмову у видачі або анулюванні паспорта.

