Громадянство у країнах ЄС — де українцям найшвидше отримати другий паспорт

В Україні ухвалили закон про множинне громадянство, що відкриває безліч можливостей. Оформлення другого паспорта — зазвичай довгий і складний процес, однак існують способи його пришвидшення. Громадянство ЄС забезпечить українців великою кількістю переваг.

Сайт Новини.LIVE розповідає про швидкі способи набуття іншого громадянства.

Громадянство за репатріацією

Цей варіант передбачає відновлення втраченого статусу на підставі територіального походження або етнічних зв’язків. Він підходить людям із різним корінням: наприклад, якщо предки мешкали за кордоном, але добровільно чи примусово опинилися в Україні.

Завдяки процесу репатріації чимало наших громадян відновили цивільний статус у Румунії. Згідно з місцевим законом від 01.03.1991, програма поширюється на осіб, чиї предки до 3-го ступеня спорідненості мешкали на території держави. Це особливо актуально для буковинців, адже з 1918 до 1940 року Північна Буковина входила до складу Королівства Румунія.

Болгарія також дозволяє швидко набути громадянство, підтвердивши етнічну приналежність до народу. Достатньо одного родича до лінії прабабусь/прадідусів з болгарським паспортом, аби претендувати на участь у програмі репатріації. В обох випадках набуття нового статусу відбувається за 1,5-2 роки.

Громадянство за натуралізацією

Це складніший і довший процес, оскільки вимагає проживання на території держави протягом визначеного періоду плюс виконання конкретних умов щодо знання мови, наявності роботи і доходів, сплати податків тощо. Один із найкоротших термінів — у Польщі. Актуальні вимоги такі:

безперервно мешкати в країні щонайменше три роки на підставі одного з дозволів;

мати стабільне та регулярне джерело доходу;

мати юридичне право на житло.

Але скоро ситуація може змінитися. Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму законопроєкт, який передбачає збільшення мінімального терміну проживання до десяти років. Це нібито має слугувати покращеній інтеграції іноземців у суспільство.

Громадянство за інвестиції

Якщо ваші предки були корінними українцями, а часу на безперервне проживання за кордоном немає, зате є багато вільних грошей, то можна скористатися третім способом швидкого оформлення другого паспорта — за інвестиції в нерухомість, державні фонди, бізнес, культурні/освітні проєкти тощо.

В Європейському Союзі станом на 2025 рік тільки Мальта пропонує іноземцям офіційну програму набуття громадянства на підставі прямих фінансових вкладень. За даними спеціалізованого порталу Feod Group, доведеться витратити:

600 000 або 750 000 євро — внесок у Національний фонд соціального розвитку Мальти;

700 000 євро — купівля нерухомості;

від 10 000 євро — пожертвування до благодійної організації (обов’язковий платіж).

За таку інвестицію іноземець отримає статус резидента на 12 або 36 місяців, після чого зможе податися на оформлення паспорта Мальти. Наразі це одна з найшвидших програм, яка дозволяє стати громадянином ЄС.

Що ще варто знати українцям

