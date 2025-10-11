Гражданство в странах ЕС — где украинцам быстрее всего получить второй паспорт

Польский паспорт. Фото: Unsplash

В Украине приняли закон о множественном гражданстве, что открывает множество возможностей. Оформление второго паспорта — обычно долгий и сложный процесс, однако существуют способы его ускорения. Гражданство ЕС обеспечит украинцев большим количеством преимуществ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о быстрых способах получения другого гражданства.

Реклама

Читайте также:

Гражданство по репатриации

Этот вариант предполагает восстановление утраченного статуса на основании территориального происхождения или этнических связей. Он подходит людям с разными корнями: например, если предки жили за границей, но добровольно или принудительно оказались в Украине.

Благодаря процессу репатриации немало наших граждан восстановили статус в Румынии. Согласно местному закону от 01.03.1991, программа распространяется на лиц, чьи предки до 3-й степени родства проживали на территории государства. Это особенно актуально для буковинцев, ведь с 1918 до 1940 года Северная Буковина входила в состав Королевства Румыния.

Болгария тоже позволяет быстро получить гражданство, подтвердив этническую принадлежность к народу. Достаточно одного родственника до линии прабабушек/прадедушек с болгарским паспортом, дабы претендовать на участие в программе репатриации. В обоих случаях приобретение нового статуса происходит за 1,5-2 года.

Гражданство по натурализации

Это сложный и долгий процесс, поскольку требует проживания на территории государства в течение определенного периода плюс выполнения конкретных условий относительно знания языка, наличия работы и доходов, уплаты налогов. Один из самых коротких сроков — в Польше. Актуальные требования такие:

непрерывно проживать в стране не менее трех лет на основании одного из разрешений;

иметь стабильный и регулярный источник дохода;

иметь юридическое право на жилье.

Но скоро ситуация может измениться. Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм законопроект, который предусматривает увеличение минимального срока проживания до десяти лет. Это якобы должно служить улучшенной интеграции иностранцев в общество.

Гражданство за инвестиции

Если ваши предки были коренными украинцами, а времени на непрерывное проживание за рубежом нет, зато есть много свободных денег, то можно воспользоваться третьим способом быстрого оформления второго паспорта — за инвестиции в недвижимость, государственные фонды, бизнес, культурные/образовательные проекты и пр.

В Европейском Союзе по состоянию на 2025 год только Мальта предлагает иностранцам официальную программу получения гражданства на основании прямых финансовых вложений. По данным специализированного портала Feod Group, придется потратить:

600 000 или 750 000 евро — взнос в Национальный фонд социального развития Мальты;

700 000 евро — покупка недвижимости;

от 10 000 евро — пожертвование в благотворительную организацию (обязательный платеж).

За такую инвестицию иностранец получит статус резидента на 12 или 36 месяцев, после чего сможет податься на оформление паспорта Мальты. Сейчас это одна из самых быстрых программ, которая позволяет стать гражданином ЕС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше хотят ужесточить требования к получению гражданства. Срок непрерывного проживания может увеличиться с трех лет до десяти, что усложнит процесс для многих иностранцев.

Также мы писали, без каких документов украинских водителей не пропустят на границе с Молдовой. Надо обязательно иметь международный полис страхования, сертификат ТО, права, техпаспорт на авто и виньетку.